На рынке перевозок появилось 63 новых лицензиата: больше всего во Львовской области и Киеве

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) за прошедшую неделю выдала 63 новые лицензии перевозчикам на осуществление внутренних и международных перевозок.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укртрансбезопасность".

Наибольшую активность продемонстрировали Львовская область и Киев, где выдано по 7 лицензий. Далее следуют Днепропетровская область с 6 лицензиями, а также Волынская, Закарпатская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области – по 4 лицензии.

Основными направлениями новых перевозчиков стали международные перевозки грузов автомобильным транспортом, внутренние пассажирские перевозки легковыми автомобилями на заказ и работа в сегменте такси.

Всего выдана 31 лицензия на международные грузовые перевозки, 24 — на перевозку пассажиров на заказ и 13 — в сегменте такси.

В течение недели также прекращено действие двух лицензий согласно приказам от 15 и 17 апреля 2026 года.

По результатам лицензионной деятельности в местные бюджеты поступило 209664 грн.

Среди региональной структуры новых лицензий наиболее разнообразный перечень видов перевозок зафиксирован в Киеве и Днепропетровской области, где компании получили разрешения сразу в нескольких сегментах - от такси до международной логистики и опасных грузов.

"Укртрансбезопасность" в марте 2026 года прекратила действие лицензий в полном объеме для 21 перевозчика. Основанием стало наличие в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесения о государственной регистрации прекращения деятельности.