Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,94

+0,05

EUR

51,38

--0,12

Наличный курс:

USD

43,95

43,85

EUR

51,69

51,47

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

На рынке перевозок появилось 63 новых лицензиата: больше всего во Львовской области и Киеве

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) за прошедшую неделю выдала 63 новые лицензии перевозчикам на осуществление внутренних и международных перевозок.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укртрансбезопасность".

Наибольшую активность продемонстрировали Львовская область и Киев, где выдано по 7 лицензий. Далее следуют Днепропетровская область с 6 лицензиями, а также Волынская, Закарпатская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области – по 4 лицензии.

Основными направлениями новых перевозчиков стали международные перевозки грузов автомобильным транспортом, внутренние пассажирские перевозки легковыми автомобилями на заказ и работа в сегменте такси.

Всего выдана 31 лицензия на международные грузовые перевозки, 24 — на перевозку пассажиров на заказ и 13 — в сегменте такси.

В течение недели также прекращено действие двух лицензий согласно приказам от 15 и 17 апреля 2026 года.

По результатам лицензионной деятельности в местные бюджеты поступило 209664 грн.

Среди региональной структуры новых лицензий наиболее разнообразный перечень видов перевозок зафиксирован в Киеве и Днепропетровской области, где компании получили разрешения сразу в нескольких сегментах - от такси до международной логистики и опасных грузов.

"Укртрансбезопасность" в марте 2026 года прекратила действие лицензий в полном объеме для 21 перевозчика. Основанием стало наличие в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесения о государственной регистрации прекращения деятельности.

Автор:
Татьяна Гойденко