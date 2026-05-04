Читати українською
Цифровизация перевозок: как изменились правила для межобластных маршрутов
Перевозчики, работающие на межобластных маршрутах из старых бумажных разрешений, могут переоформить их в электронный формат без лишней бюрократии.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Раньше цифровые документы издавались исключительно по результатам новых конкурсов. Теперь эта возможность доступна всем действующим маршрутам, которых в Украине насчитывается более 3 900.
Поскольку разрешение является базовым документом для легальной работы, его переход в Интернет значительно упрощает администрирование бизнеса.
Как работает механизм
Процедура оцифровки максимально упрощена и происходит через личный кабинет перевозчика в системе "Путь" (Укртрансбезопасность):
- Перевозчик подает заявку на смену бумажного документа.
- Система автоматически генерирует электронное разрешение.
- Любые дальнейшие изменения в маршруте или графике вносятся онлайн без необходимости физически подавать документы в министерство.
Что дает электронный формат
Электронное разрешение – это не просто копия бумаги, а актуальная база данных. Он содержит полную схему маршрута, расписание движения и актуальную информацию о транспортных средствах.
Первые маршруты уже успешно протестировали систему: цифровые документы получили перевозчики по направлениям Полтава-Прилуки (№679/680) и Борисполь-Очаков-Черноморская Коса (№7/8).
Нововведение позволит минимизировать коррупционные риски и избежать ошибок, связанных с ручной проработкой документов. Для пассажиров это означает усиление контроля соблюдения графиков и безопасности рейсов.
Напомним, "Укртрансбезопасность" в марте 2026 года прекратила действие лицензий в полном объеме для 21 перевозчика. Основанием стало наличие в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесения о государственной регистрации прекращения деятельности.