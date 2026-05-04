Цифровизация перевозок: как изменились правила для межобластных маршрутов

Перевозчики, работающие на межобластных маршрутах из старых бумажных разрешений, могут переоформить их в электронный формат без лишней бюрократии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Раньше цифровые документы издавались исключительно по результатам новых конкурсов. Теперь эта возможность доступна всем действующим маршрутам, которых в Украине насчитывается более 3 900.

Поскольку разрешение является базовым документом для легальной работы, его переход в Интернет значительно упрощает администрирование бизнеса.

Как работает механизм

Процедура оцифровки максимально упрощена и происходит через личный кабинет перевозчика в системе "Путь" (Укртрансбезопасность):

Перевозчик подает заявку на смену бумажного документа. Система автоматически генерирует электронное разрешение. Любые дальнейшие изменения в маршруте или графике вносятся онлайн без необходимости физически подавать документы в министерство.

Что дает электронный формат

Электронное разрешение – это не просто копия бумаги, а актуальная база данных. Он содержит полную схему маршрута, расписание движения и актуальную информацию о транспортных средствах.

Первые маршруты уже успешно протестировали систему: цифровые документы получили перевозчики по направлениям Полтава-Прилуки (№679/680) и Борисполь-Очаков-Черноморская Коса (№7/8).

Нововведение позволит минимизировать коррупционные риски и избежать ошибок, связанных с ручной проработкой документов. Для пассажиров это означает усиление контроля соблюдения графиков и безопасности рейсов.

Напомним, "Укртрансбезопасность" в марте 2026 года прекратила действие лицензий в полном объеме для 21 перевозчика. Основанием стало наличие в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесения о государственной регистрации прекращения деятельности.