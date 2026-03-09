Акции авиакомпаний обрушились, авиабилеты подорожали в 6–7 раз из-за войны с Ираном

Из-за обострения конфликта США и Израиля с Ираном цены на нефть превысили $100 за баррель. Это привело к бешеному скачку стоимости авиабилетов: прямые рейсы из Сеула в Лондон поднялись с $564 до $4 359 за неделю. Одновременно акции авиакомпаний в мире резко упали.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Война с Ираном влияет на авиацию

В понедельник акции авиакомпаний резко упали, в то время как цены на авиабилеты стремительно взлетели. Причиной стали боевые действия США и Израиля против Ирана, повлекшие резкий рост цен на нефть и вызвавшие опасения относительно существенного падения авиаперевозок и возможного массового приземления самолетов.

Цены на нефть подскочили на 15% - более 105 долларов за баррель, достигнув уровня, не наблюдавшегося с 2022 года. Удорожание произошло на фоне сокращения поставок некоторых крупных производителей и опасений продолжительных перебоев в морских перевозках. На пике фьючерсы на Brent росли даже на 29%.

Стоимость авиационного горючего удвоилась с начала конфликта, создавая дополнительное давление на авиакомпании. Пилоты вынуждены менять маршруты, чтобы избегать зон боевых действий на Ближнем Востоке, тогда как тысячи пассажиров пытаются покинуть регион.

Аналитики Deutsche Bank предостерегают: если ситуация не улучшится в ближайшее время, авиакомпании по всему миру могут быть вынуждены приземлить тысячи самолетов, а некоторые финансово уязвимые перевозчики даже полностью остановить операции.

Акции авиакомпаний падают, авиабилеты взлетают в цене

В Азии акции авиаперевозчиков понесли значительные потери. Больше всего пострадали:

Korean Air Lines – падение на 8,6%;

Air New Zealand - на 7,8%;

Cathay Pacific (Гонконг) – на 5%.

В Европе акции Air France-KLM, владельца British Airways – IAG, а также Wizz Air и Lufthansa снизились на 2,5–6% во время утренних торгов. Основные американские авиакомпании потеряли около 4% в предыдущих торгах.

Одновременно резко выросли цены на авиабилеты. К примеру, прямые рейсы из Сеула в Лондон 11 марта авиакомпанией Korean Air подорожали до 4 359 долларов, тогда как неделю назад они стоили 564 доллара (данные Google Flights).

По словам Лоррейна Тана, директора по исследованиям рынка акций в Morningstar в Азии, высокие цены на перелеты могут существенно снизить спрос на путешествия. Туристы могут отказываться от поездок из-за подорожания билетов, а компании сокращать деловые командировки из-за неопределенности. Она добавила, что высокие тарифы на авиабилеты могут сдерживать поездки в течение значительной части 2026 года.

Топливо остается второй по величине статьей расходов авиакомпаний после оплаты труда и обычно составляет от 20 до 25% операционных расходов. Некоторые азиатские и европейские авиаперевозчики применяют механизмы хеджирования цен на нефть, тогда как большинство американских авиакомпаний отказались от этой практики за последние два десятилетия.

Конфликт удорожает авиатопливо и сокращает рейсы

Эксперты предупреждают, что дальнейший рост цен на авиационное топливо может серьезно ударить по авиационной отрасли.

По словам руководителя Ассоциации авиакомпаний Азиатско-Тихоокеанского региона Субхаса Менона, если цены на нефть растут на 20%, то авиационное топливо дорожает в несколько раз быстрее из-за дефицита. К этому прилагаются дополнительные расходы на экипажи и увеличение продолжительности маршрутов из-за закрытия воздушного пространства.

Аналитики Deutsche Bank напоминают, что резкое подорожание авиатоплива в 2005 году после ураганов "Катрина" и "Рита" нанесло значительный ущерб отрасли. Тогда крупные авиакомпании Delta и Northwest вынуждены были объявить банкротство.

Тысячи рейсов отменены

По данным компании Cirium, с 28 февраля - начала войны США и Израиля с Ираном - до 8 марта было отменено более 37 тысяч рейсов в Ближний Восток.

Из-за ограничения воздушного пространства авиакомпании вынуждены менять маршруты, брать дополнительное горючее или производить промежуточные дозаправки во избежание опасных зон.

Обычно Emirates, Qatar Airways и Etihad перевозят около трети пассажиров из Европы в Азию и более половины пассажиров из Европы в Австралию, Новую Зеландию и острова Тихого океана.

В Омане Международный аэропорт Маската призвал операторов частных самолетов воздержаться от выполнения дополнительных рейсов, отдавая приоритет правительственным и коммерческим полетам из-за новых ограничений воздушного пространства.

Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу сообщил, что рейсы в Ирак, Сирию, Ливан и Иорданию, выполняемые Turkish Airlines, AJet, Pegasus и SunExpress, отменены по меньшей мере до 13 марта.

Напомним, цена на авиационное топливо выросла почти до четырехлетнего максимума, поскольку война на Ближнем Востоке сокращает его поставки, нарушая авиасообщение по всему региону. British Airways и Air France-KLM заявили, что у них есть достаточные запасы. Лоукост-перевозчик Wizz Air заявил, что более высокие цены на топливо будут способствовать сокращению его прибыли на 50 миллионов евро, отчасти потому, что он не так защищен, как другие перевозчики.