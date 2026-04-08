Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,49

--0,09

EUR

50,27

--0,05

Наличный курс:

USD

43,55

43,42

EUR

50,90

50,62

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Иран атаковал нефтепровод Саудовской Аравии, обходящий Ормузский пролив

Иран атаковал дроном трубопровод "Восток-Запад" в Саудовской Аравии, транспортирующий нефть с побережья Персидского залива до Красного моря.

Как информирует Delo.ua, об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, около 13:00 по Киеву беспилотник атаковал одну из насосных станций вдоль 1200-километрового нефтепровода.

Этот маршрут имеет стратегическое значение для Саудовской Аравии, поскольку позволяет экспортировать нефть в обход Ормузского пролива, соединяющего Персидский залив со Мировым океаном. Фактически трубопровод стал альтернативной "экономической артерией" страны.

Он был построен в 1980-х годах на фоне угроз блокирования Ормузского пролива во время ирано-иракской "танкерной войны".

В настоящее время идет оценка масштабов повреждений. Государственная нефтяная компания Saudi Aramco, владеющая инфраструктурой, отказалась от комментариев.

Атака произошла через несколько часов после сообщений о достижении договоренностей между Ираном и США о прекращении огня. В то же время утром ряд СМИ сообщал о новых взаимных ударах между сторонами конфликта.

Иран и Оман планируют ввести плату за проход судов через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью.

Автор:
Татьяна Гойденко