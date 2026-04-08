Иран атаковал нефтепровод Саудовской Аравии, обходящий Ормузский пролив

Иран атаковал дроном трубопровод "Восток-Запад" в Саудовской Аравии, транспортирующий нефть с побережья Персидского залива до Красного моря.

Как информирует Delo.ua, об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, около 13:00 по Киеву беспилотник атаковал одну из насосных станций вдоль 1200-километрового нефтепровода.

Этот маршрут имеет стратегическое значение для Саудовской Аравии, поскольку позволяет экспортировать нефть в обход Ормузского пролива, соединяющего Персидский залив со Мировым океаном. Фактически трубопровод стал альтернативной "экономической артерией" страны.

Он был построен в 1980-х годах на фоне угроз блокирования Ормузского пролива во время ирано-иракской "танкерной войны".

В настоящее время идет оценка масштабов повреждений. Государственная нефтяная компания Saudi Aramco, владеющая инфраструктурой, отказалась от комментариев.

Атака произошла через несколько часов после сообщений о достижении договоренностей между Ираном и США о прекращении огня. В то же время утром ряд СМИ сообщал о новых взаимных ударах между сторонами конфликта.

