Іран атакував нафтопровід Саудівської Аравії, що обходить Ормузьку протоку

Іран атакував дроном трубопровід "Схід–Захід" у Саудівській Аравії, який транспортує нафту з узбережжя Перської затоки до Червоного моря.

Як інформує Delo.ua, про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

За даними видання, близько 13:00 за Києвом безпілотник атакував одну з насосних станцій уздовж 1200-кілометрового нафтопроводу.

Цей маршрут має стратегічне значення для Саудівської Аравії, оскільки дозволяє експортувати нафту в обхід Ормузької протоки, яка з’єднує Перську затоку зі Світовим океаном. Фактично трубопровід став альтернативною "економічною артерією" країни.

Його було збудовано у 1980-х роках на тлі загроз блокування Ормузької протоки під час ірано-іракської "танкерної війни".

Наразі триває оцінка масштабів пошкоджень. Державна нафтова компанія Saudi Aramco, яка володіє інфраструктурою, відмовилася від коментарів.

Атака відбулася через кілька годин після повідомлень про досягнення домовленостей між Іраном і США щодо припинення вогню. Водночас вранці низка ЗМІ повідомляла про нові взаємні удари між сторонами конфлікту.

Зауважимо, Іран та Оман планують запровадити плату за прохід суден через Ормузьку протоку — один із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою.