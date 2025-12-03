"Репараційний кредит": ЄС знайшов спосіб вмовити Бельгію погодитися на використання заморожених активів РФ

Європейська комісія розробляє юридичне рішення, щоб розвіяти побоювання Бельгії щодо так званого "репараційного кредиту" Україні на суму 140 мільярдів євро, який передбачається забезпечити за рахунок заморожених російських активів.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Politico.

Бельгія побоюється, що якщо Україні буде надано 140 млрд євро, а потім одна з країн ЄС, як-от Угорщина або Словаччина, накладе вето на санкції проти Росії. І тоді Брюсселю доведеться самостійно повертати Москві кошти.

Аби усунути цей ризик, Єврокомісія хоче скористатися положенням статті 122 Договору про ЄС, яке дозволяє урядам ухвалювати рішення "в дусі солідарності між державами-членами щодо заходів, що відповідають економічній ситуації".

Єврокомісія хоче інтерпретувати це положення у такий спосіб, що для схвалення продовження санкцій буде достатньо голосів кваліфікованої більшості. Так можна буде оминути вето Угорщини чи Словаччини.

Один з дипломатів зазначив, що ця стратегія є способом "забезпечити підтримку Бельгії".

За даними Politico, європейські юристи також вважають, що стаття 122 Договору про ЄС може використовуватись і для зміни терміну продовження санкцій із шести місяців до трьох років.

Видання підсумовує, що поки незрозуміло, чи задовольнить пропозиція прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера.

Прем’єр-міністр Бельгії вважає схему конфіскації грошей РФ "фундаментально неправильною", бо історично під час війни ніколи не використовували заморожені активи. Зазвичай рішення щодо них ухвалювали вже після війни — як частину репарацій від сторони, що програла.

Бельгія заблокувала рішення ЄС

Зауважимо, після саміту в Брюсселі 23 жовтня лідери ЄС вирішили відкласти ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів на підтримку України.

Ухвалення рішення заблокувала Бельгія, яка вимагає гарантій, що не нестиме фінансових ризиків у разі можливого дефолту. Йдеться про активи центробанку РФ на суму близько 140 млрд євро, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear.

Єврокомісія планує представити юридичну пропозицію, яка мала б зняти занепокоєння Бельгії та дозволити використати ці активи у 2026–2027 роках на підтримку Україні.

"Репараційний кредит" від ЄС

Нагадаємо, нещодавно Європейський Союз почав розглядати можливість надання Україні "репараційного кредиту".

Планується, що Україна може отримати близько 140 млрд євро нових кредитів із заморожених російських активів. Кошти будуть повернуті лише у разі, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за завдані війною збитки.

В ЄС дедалі більше переконані, що використання заморожених активів російського центрального банку є єдиним дієвим способом забезпечити стабільне фінансування України, оскільки інші джерела підтримки вичерпуються.

Згідно з макропрогнозом ICU, українська економіка залишатиметься критично залежною від міжнародної допомоги щонайменше до кінця 2026 року. Водночас потенційне затвердження "репараційного кредиту" від ЄС на 140 млрд євро, прив’язаного до заморожених російських активів, може стати "фінансовим щитом" для України та суттєво покращити макроекономічні перспективи.

Але є і зворотний бік ініціативи: заморожені російські активи планувалися як джерело фінансування післявоєнної відбудови, тож їхнє використання для поточних потреб обмежує можливості у майбутньому.

Загальна вартість заморожених активів російського центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.