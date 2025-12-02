ЄС звинувачує Бельгію у надмірних вимогах щодо "репараційного кредиту" Україні – ЗМІ

Країни Європейського Союзу звинувачують Бельгію в надмірних вимогах щодо гарантій для так званого “репараційного кредиту” Україні на 140 млрд євро, який передбачається забезпечити за рахунок заморожених російських активів.

Як повідомляє Delo.ua, про це це пише Politico із посиланням на джерела.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер наполягає, щоб уряди ЄС надали Бельгії фінансові гарантії, що перевищують 140 мільярдів євро і можуть бути виплачені протягом декількох днів, оскільки побоюється претензій з боку РФ та її судового позову.

Також він хоче, аби термін дії цих гарантій перевищував дію санкцій ЄС проти Москви.

Крім того, Вевер заявив, що план ЄС використати заморожені російські активи для фінансування України може поставити під загрозу шанси на потенційну мирну угоду, яка би завершив війну.

Прем’єр-міністр Бельгії вважає цю схему "фундаментально неправильною", бо історично під час війни ніколи не використовували заморожені активи. Зазвичай рішення щодо них ухвалювали вже після війни — як частину репарацій від сторони, що програла.

У Євросоюзі називають такі вимоги де Вевера "порожньою перевіркою". Чотири дипломати блоку сказали Politico, що не можуть погодитися на ці умови, адже це поставить фінансову життєздатність їхніх держав у залежність від рішення суду – потенційно ті повинні будуть виплатити мільярди євро через кілька років після закінчення війни в Україні.

Politico пиши, що якщо прогресу в питанні кредиту не буде, найбільш імовірною альтернативою буде випуск додаткових боргових зобов'язань ЄС для покриття дефіциту бюджету України. Але цю ідею не підтримує більшість урядів ЄС, оскільки вона передбачає використання грошей платників податків.

Бельгія заблокувала рішення ЄС

Зауважимо, після саміту в Брюсселі 23 жовтня лідери ЄС вирішили відкласти ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів на підтримку України.

Ухвалення рішення заблокувала Бельгія, яка вимагає гарантій, що не нестиме фінансових ризиків у разі можливого дефолту. Йдеться про активи центробанку РФ на суму близько 140 млрд євро, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear.

Єврокомісія планує представити юридичну пропозицію, яка мала б зняти занепокоєння Бельгії та дозволити використати ці активи у 2026–2027 роках на підтримку Україні.

"Репараційний кредит" від ЄС

Нагадаємо, нещодавно Європейський Союз почав розглядати можливість надання Україні "репараційного кредиту".

Планується, що Україна може отримати близько 140 млрд євро нових кредитів із заморожених російських активів. Кошти будуть повернуті лише у разі, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за завдані війною збитки.

В ЄС дедалі більше переконані, що використання заморожених активів російського центрального банку є єдиним дієвим способом забезпечити стабільне фінансування України, оскільки інші джерела підтримки вичерпуються.

Згідно з макропрогнозом ICU, українська економіка залишатиметься критично залежною від міжнародної допомоги щонайменше до кінця 2026 року. Водночас потенційне затвердження "репараційного кредиту" від ЄС на 140 млрд євро, прив’язаного до заморожених російських активів, може стати "фінансовим щитом" для України та суттєво покращити макроекономічні перспективи.

Але є і зворотний бік ініціативи: заморожені російські активи планувалися як джерело фінансування післявоєнної відбудови, тож їхнє використання для поточних потреб обмежує можливості у майбутньому.

Загальна вартість заморожених активів російського центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.