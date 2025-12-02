ЕС обвиняет Бельгию в чрезмерных требованиях "репарационного кредита" Украине – СМИ

Страны Европейского Союза обвиняют Бельгию в чрезмерных требованиях по гарантиям для так называемого репарационного кредита Украине на 140 млрд евро, который предполагается обеспечить за счет замороженных российских активов.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер настаивает, чтобы правительства ЕС предоставили Бельгии финансовые гарантии, превышающие 140 миллиардов евро, и могут быть выплачены в течение нескольких дней, поскольку опасается претензий со стороны РФ и ее судебного иска.

Также он хочет, чтобы срок действия этих гарантий превышал действие санкций ЕС против Москвы.

Кроме того, Вевер заявил, что план ЕС использовать замороженные российские активы для финансирования Украины может поставить под угрозу шансы на потенциальное мирное соглашение, которое завершило бы войну.

Премьер-министр Бельгии считает эту схему "фундаментально неправильной", потому что исторически во время войны никогда не использовали замороженные активы. Обычно решения по ним принимались уже после войны — как часть репараций от проигравшей стороны.

В Евросоюзе называют такие требования де Вевера "пустой проверкой". Четыре дипломата блока сказали Politico, что не могут согласиться на эти условия, ведь это поставит финансовую жизнеспособность их государств в зависимости от решения суда – потенциально они должны будут выплатить миллиарды евро через несколько лет после окончания войны в Украине.

Politico пиши, что если прогресса в вопросе кредита не будет, наиболее вероятной альтернативой станет выпуск дополнительных долговых обязательств ЕС для покрытия дефицита бюджета Украины. Но эту идею не поддерживает большинство правительств ЕС, поскольку она предполагает использование денег налогоплательщиков.

Бельгия заблокировала решение ЕС

Заметим, после саммита в Брюсселе 23 октября лидеры ЕС решили отложить принятие решения по использование замороженных российских активов в поддержку Украины.

Принятие решения заблокировала Бельгия, требующая гарантий, что не будет нести финансовые риски в случае возможного дефолта. Речь идет об активах центробанка РФ на сумму около 140 млрд евро, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Еврокомиссия планирует представить юридическое предложение, которое должно было снять беспокойство Бельгии и разрешить использовать эти активы в 2026–2027 годах в поддержку Украины.

"Репарационный кредит" от ЕС

Напомним, недавно Европейский Союз начал рассматривать возможность предоставления Украине "репарационного кредита" .

Планируется, что Украина может получить около 140 млрд евро новых кредитов по замороженным российским активам. Средства будут возвращены только в том случае, если Россия согласится выплатить компенсацию за нанесенный войной ущерб.

В ЕС все больше убеждены, что использование замороженных активов российского центрального банка является единственным действенным способом обеспечить стабильное финансирование Украины, поскольку другие источники поддержки иссякают.

Согласно макропрогнозу ICU, украинская экономика будет оставаться критически зависимой от международной помощи, по меньшей мере, до конца 2026 года. В то же время потенциальное утверждение " репарационного кредита " от ЕС на 140 млрд евро, привязанного к замороженным российским активам, может стать "финансовым щитом" для Украины и существенно улучшить макроэкономические перспективы.

Но есть и оборотная сторона инициативы: замороженные российские активы планировались как источник финансирования послевоенного восстановления, поэтому их использование для текущих нужд ограничивает возможности в будущем.

Общая стоимость замороженных активов российского центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.