"Репарационный кредит": ЕС нашел способ уговорить Бельгию согласиться на использование замороженных активов РФ

Европейская комиссия разрабатывает юридическое решение, чтобы развеять опасения Бельгии по поводу так называемого "репарационного кредита" Украине на сумму 140 миллиардов евро, который предполагается обеспечить за счет замороженных российских активов.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Politico.

Бельгия опасается, что если Украине будет предоставлено 140 млрд евро, а затем одна из стран ЕС, таких как Венгрия или Словакия, наложит вето на санкции против России. И тогда Брюсселю придется самостоятельно возвращать Москве деньги.

Чтобы устранить этот риск, Еврокомиссия хочет воспользоваться положением статьи 122 Договора о ЕС, позволяющим правительствам принимать решение "в духе солидарности между государствами-членами относительно мер, соответствующих экономической ситуации".

Еврокомиссия хочет интерпретировать это положение таким образом, что для одобрения продления санкций будет достаточно голосов квалифицированного большинства. Так можно будет обойти вето Венгрии или Словакии.

Один из дипломатов отметил, что эта стратегия является способом "обеспечить поддержку Бельгии".

По данным Politico, европейские юристы также считают, что статья 122 Договора о ЕС может использоваться и для изменения срока продления санкций с шести месяцев до трех лет.

Издание заключает, что пока неясно, удовлетворит ли предложение премьер-министра Бельгии Барта де Вевера.

Премьер-министр Бельгии считает схему конфискации денег РФ "фундаментально неправильной", потому что исторически во время войны никогда не использовали замороженные активы. Обычно решения по ним принимались уже после войны — как часть репараций от проигравшей стороны.

Бельгия заблокировала решение ЕС

Заметим, после саммита в Брюсселе 23 октября лидеры ЕС решили отложить принятие решения по использование замороженных российских активов в поддержку Украины.

Принятие решения заблокировала Бельгия, требующая гарантий, что не будет нести финансовые риски в случае возможного дефолта. Речь идет об активах центробанка РФ на сумму около 140 млрд евро, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Еврокомиссия планирует представить юридическое предложение, которое должно было снять беспокойство Бельгии и разрешить использовать эти активы в 2026–2027 годах в поддержку Украины.

"Репарационный кредит" от ЕС

Напомним, недавно Европейский Союз начал рассматривать возможность предоставления Украине "репарационного кредита" .

Планируется, что Украина может получить около 140 млрд евро новых кредитов по замороженным российским активам. Средства будут возвращены только в том случае, если Россия согласится выплатить компенсацию за нанесенный войной ущерб.

В ЕС все больше убеждены, что использование замороженных активов российского центрального банка является единственным действенным способом обеспечить стабильное финансирование Украины, поскольку другие источники поддержки иссякают.

Согласно макропрогнозу ICU, украинская экономика будет оставаться критически зависимой от международной помощи, по меньшей мере, до конца 2026 года. В то же время потенциальное утверждение " репарационного кредита " от ЕС на 140 млрд евро, привязанного к замороженным российским активам, может стать "финансовым щитом" для Украины и существенно улучшить макроэкономические перспективы.

Но есть и оборотная сторона инициативы: замороженные российские активы планировались как источник финансирования послевоенного восстановления, поэтому их использование для текущих нужд ограничивает возможности в будущем.

Общая стоимость замороженных активов российского центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.