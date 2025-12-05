"Репараційний кредит": США закликають ЄС заблокувати передачу Україні заморожених активів РФ

США закликали країни Європейського Союзи заблокувати виділення Україні так званого "репараційного кредиту" за рахунок заморожених російських активів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg,

Вашингтон наполягає, що ці кошти мають стати інструментом для досягнення мирної угоди, а не для продовження війни.

Американські чиновники вважають, що ці активи можуть бути використані для фінансування очолюваних США післявоєнних інвестицій.

Натомість лідери ключових країн ЄС заявили, що використання російських активів – це їхня справа, а не США.

"Немає жодної можливості залишити зібрані нами гроші США... Це також консенсус на європейському рівні. Ці гроші мають допомогти Україні", - заявив учора канцлер Німеччини Мерц.

Bloomberg пише, що Європа перебуває під сильним тиском, щоб відмовитися від цих активів, адже США у рамках так званого "мирного плану" з 28 пунктів нещодавно оприлюднили власну ідею використання цих грошей для спільних інвестицій з Росією.

Бельгія заблокувала рішення ЄС

План ЄС щодо використання заморожених російських активів також стикається з опором з боку Бельгії, де зберігається більшість коштів.

Зауважимо, після саміту в Брюсселі 23 жовтня лідери ЄС вирішили відкласти ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів на підтримку України.

Ухвалення рішення заблокувала Бельгія, яка вимагає гарантій, що не нестиме фінансових ризиків у разі можливого дефолту. Йдеться про активи центробанку РФ на суму близько 140 млрд євро, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear.

Єврокомісія планує представити юридичну пропозицію, яка мала б зняти занепокоєння Бельгії та дозволити використати ці активи у 2026–2027 роках на підтримку Україні.

"Репараційний кредит" від ЄС

Європейський Союз почав розглядати можливість надання Україні "репараційного кредиту".

Планується, що Україна може отримати близько 140 млрд євро нових кредитів із заморожених російських активів. Кошти будуть повернуті лише у разі, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за завдані війною збитки.

В ЄС дедалі більше переконані, що використання заморожених активів російського центрального банку є єдиним дієвим способом забезпечити стабільне фінансування України, оскільки інші джерела підтримки вичерпуються.

Згідно з макропрогнозом ICU, українська економіка залишатиметься критично залежною від міжнародної допомоги щонайменше до кінця 2026 року. Водночас потенційне затвердження "репараційного кредиту" від ЄС на 140 млрд євро, прив’язаного до заморожених російських активів, може стати "фінансовим щитом" для України та суттєво покращити макроекономічні перспективи.

Але є і зворотний бік ініціативи: заморожені російські активи планувалися як джерело фінансування післявоєнної відбудови, тож їхнє використання для поточних потреб обмежує можливості у майбутньому.

Загальна вартість заморожених активів російського центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.