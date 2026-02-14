Запланована подія 2

"Київстар" почав тестувати 5G у Харкові

5G
Мобільний зв’язок п’ятого покоління доступний у Харкові / Depositphotos

Національний оператор електронних комунікацій "Київстар" розширив пілотний проєкт із тестування технології 5G — відтепер мобільний зв’язок п’ятого покоління доступний у Харкові. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресреліз компанії.

Місто стало третім населеним пунктом в Україні, де розгорнуто тестову зону 5G: раніше такі зони з’явилися в історичному центрі Львів та у центральній частині селища Бородянка.

За час тестування у Львові та Бородянці в мережі 5G було опрацьовано понад 89,2 ТБ трафіку. У Львові технологією скористалися понад 186 тисяч абонентів, а частка 5G-трафіку в тестовій зоні перевищила 32%. У Бородянці до випробувань долучилися близько 9 тисяч користувачів.

У Харкові базові станції п’ятого покоління вже працюють у районі Майдану Свободи. Мережа функціонує у діапазоні 3500 МГц. Середня швидкість передачі даних очікується на рівні 600–700 Мбіт/с, а максимальна може сягати 1,5–1,7 Гбіт/с залежно від навантаження.

Перед запуском оператор провів комплексну перевірку всіх сегментів мережі, зокрема тестування сумісності обладнання з військовими технологіями. У компанії зазначають, що впровадження 5G у прифронтовому місті демонструє здатність українського бізнесу реалізовувати інноваційні проєкти навіть в умовах повномасштабної війни.

Для користування 5G абонентам потрібен смартфон із підтримкою технології, актуальне програмне забезпечення, SIM-картка формату USIM та перебування в зоні покриття. Тарифікація здійснюється відповідно до чинного тарифного плану.

Повноцінне розгортання 5G в Україні можливе після завершення війни. Водночас компанія продовжує розширювати 4G-покриття: наразі понад 96% населення на підконтрольній території мають доступ до LTE від "Київстару", а пікова швидкість у мережі може перевищувати 1 Гбіт/с.

Нагадаємо, 12 січня в центрі Львова запустили пілот 5G. Основна перевага цієї технології — швидкість передавання даних — близько 500 Мбіт/с на абонента. 

Харків, як і Бородянка потрапили до переліку населених пунктів, де відбудеться пілотне впровадження мобільного зв’язку 5G ще у серпні. 

Автор:
Тетяна Гойденко