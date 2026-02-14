"Киевстар" начал тестировать 5G в Харькове

Национальный оператор электронных коммуникаций "Киевстар" расширил пилотный проект по тестированию технологии 5G — теперь мобильная связь пятого поколения доступна в Харькове.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессрелиз компании.

Город стал третьим населенным пунктом в Украине, где развернута тестовая зона 5G: ранее такие зоны появились в историческом центре Львова и в центральной части поселка Бородянка.

За время тестирования во Львове и Бородянке в сети 5G было обработано более 89,2 ТБ трафика. Во Львове технологией воспользовалось более 186 тысяч абонентов, а доля 5G-трафика в тестовой зоне превысила 32%. В Бородянке к испытаниям присоединились около 9 тысяч пользователей.

В Харькове базовые станции пятого поколения уже работают в районе Майдана Свободы. Сеть работает в диапазоне 3500 МГц. Средняя скорость передачи данных ожидается на уровне 600–700 Мбит/с, а максимальная может достигать 1,5–1,7 Гбит/с в зависимости от нагрузки.

Перед запуском оператор провел комплексную проверку всех сегментов сети, в частности, тестирование совместимости оборудования с военными технологиями. В компании отмечают, что внедрение 5G в прифронтовом городе показывает способность украинского бизнеса реализовывать инновационные проекты даже в условиях полномасштабной войны.

Для использования 5G абонентам необходим смартфон с поддержкой технологии, актуальное программное обеспечение, SIM-карта формата USIM и пребывание в зоне покрытия. Тарификация производится в соответствии с действующим тарифным планом.

Полноценное развертывание 5G в Украине возможно после завершения войны. В то же время, компания продолжает расширять 4G-покрытия: сейчас более 96% населения на подконтрольной территории имеют доступ к LTE от "Киевстара", а пиковая скорость в сети может превышать 1 Гбит/с.

Напомним, 12 января в центре Львова был запущен пилот 5G. Основное преимущество этой технологии – скорость передачи данных – около 500 Мбит/с на абонента.

Харьков, как и Бородянка, попали в список населенных пунктов, где состоится пилотное внедрение мобильной связи 5G еще в августе.