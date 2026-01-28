Бородянка получила вторые в Украине базовые станции 5G после Львова

Жители Бородянки стали одними из первых в Украине, кто получил доступ к сверхбыстрому мобильному интернету 5G.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

О 5G и восстановлении Бородянки

В Бородянке стартовало тестирование технологии 5G. Поселок стал вторым после Львова населенным пунктом, где в центральной части работают базовые станции нового поколения связи.

"Для нас это больше, чем о скорости интернета. Мы восстанавливаем Бородянку комплексно: жилые дома, школы, детсады, медицинские учреждения, модернизируем тепло-, водо- и электросети, внедряем энергоэффективные решения и безбарьерность", - говорится в сообщении.

Сегодня в Бородянке уже восстановлено более 600 объектов: 25 многоквартирных домов, 570 частных, 5 учебных заведений и 4 других общественных здания. Параллельно строим 9 новых многоэтажек, которые планируем завершить в 2026 году.

Продолжается работа над системой "безопасного города" с видеонаблюдением и современным освещением. Вводится современный общественный транспорт – на солнечной энергии. Бородянка может стать одной из первых общин в Украине с полноценными Smart City решениями – от интеллектуального освещения до систем безопасности и управления транспортом.

Как сообщалось в августе, правительство добавило Харьков и Бородянку под Киевом в список населенных пунктов, где состоится пилотное внедрение мобильной связи 5G, начало тестирования которого было запланировано на осень 2025 года.

Технология 5G

27 мая 2024 года в Украине впервые состоялся тестовый запуск сети связи 5G. Vodafone совместно с компанией Nokia организовали телемост, объединив Ивано-Франковск, Киев и Хельсинки для проверки качества связи 5G.

Технология 5G обеспечивает передачу данных в 10 раз быстрее 4G, что открывает новые возможности для обмена большими объемами информации.

Полноценный запуск 5G в Украине должен состояться в 2022 году, однако полномасштабное вторжение России помешало этому.

С научной точки зрения, технология 5G безопасна для здоровья людей. В стандарте 5G предусмотрена работа на частотах 24 ГГц и выше, в отличие от 4G сигналов (6 ГГц). Однако базовые станции 5G должны располагаться через каждые несколько сотен метров, чтобы использовать эти высокие частоты. Поэтому для обеспечения высокого качества связи базовые станции 5G могут располагаться внутри зданий так, чтобы быть как можно не заметнее.

Добавим, что впервые в Украине технология 5G протестовали на базе заведения высшего образования. Первое университетское пространство с доступом к 5G открыли в Киевском авиационном институте (КАИ) с участием мобильного оператора Vodafone.