В январе в первых двух городах Украины появится интернет 5G

Реализация проекта 5G состоится в пилотных зонах двух городов в течение нескольких недель.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает "Интерфакс-Украина".

"Очень скоро, в течение нескольких недель мы уже запустим 5G для этих городов, а точнее частей этих городов. И это будет первый важный шаг, который будет масштабироваться. Постепенно мы пройдем этот путь", - отметил он.

Названия этих городов Федоров не назвал.

По словам главы Минцифра, во время войны сложно реализовывать подобные проекты.

"Надо учесть военные самолеты, радары и другие средства РЭБ, например, потому что 5G работают на определенных частотах и должна быть определенная совместимость. Поэтому мы над этим долго работали, тестировали с военными и будет определенный пилот", – пояснил Федоров.

Как сообщалось в августе, правительство добавило Харьков и Бородянку под Киевом в список населенных пунктов, где состоится пилотное внедрение мобильной связи 5G, начало тестирования которого было запланировано на осень 2025 года.

Технология 5G

27 мая 2024 года в Украине впервые состоялся тестовый запуск сети связи 5G. Vodafone совместно с компанией Nokia организовали телемост, объединив Ивано-Франковск, Киев и Хельсинки для проверки качества связи 5G.

Технология 5G обеспечивает передачу данных в 10 раз быстрее 4G, что открывает новые возможности для обмена большими объемами информации.

Полноценный запуск 5G в Украине должен состояться в 2022 году, однако полномасштабное вторжение России помешало этому.

С научной точки зрения, технология 5G безопасна для здоровья людей. В стандарте 5G предусмотрена работа на частотах 24 ГГц и выше, в отличие от 4G сигналов (6 ГГц). Однако базовые станции 5G должны располагаться через каждые несколько сотен метров, чтобы использовать эти высокие частоты. Поэтому для обеспечения высокого качества связи базовые станции 5G могут располагаться внутри зданий так, чтобы быть как можно не заметнее.

Добавим, что впервые в Украине технология 5G протестовали на базе заведения высшего образования. Первое университетское пространство с доступом к 5G открыли в Киевском авиационном институте (КАИ) с участием мобильного оператора Vodafone.