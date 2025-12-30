У січні у перших двох містах України з'явиться інтернет 5G

Реалізація проєкту 5G відбудеться у пілотних зонах двох міст протягом декількох тижнів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає "Інтерфакс-Україна"

"Дуже скоро, протягом кількох тижнів ми вже запустимо 5G для цих міст, а точніше частин цих міст. І це буде перший важливий крок, який далі буде масштабуватися. Поступово ми пройдемо цей шлях", – зауважив він.

Назви цих міст Федоров не назвав.

За словами очільника Мінцифри, під час війни складно реалізовувати подібні проєкти.

"Треба врахувати військові літаки, радари та інші засоби РЕБ, наприклад, тому що 5G працюють на певних частотах і повинна бути певна сумісність. Тому ми над цим довго працювали, тестували з військовими і буде певний пілот", - пояснив Федоров.

Як повідомлялось у серпні, уряд додав Харків та Бородянку під Києвом до переліку населених пунктів, де відбудеться пілотне впровадження мобільного зв’язку 5G, початок тестування якого було заплановано на осінь 2025 року.

Технологія 5G

27 травня 2024 року в Україні вперше відбувся тестовий запуск мережі зв'язку 5G. Vodafone спільно з компанією Nokia організували телеміст, об'єднавши Івано-Франківськ, Київ та Гельсінкі для перевірки якості зв'язку 5G.

Технологія 5G забезпечує передачу даних у 10 разів швидше, ніж 4G, що відкриває нові можливості для обміну великими обсягами інформації.

Повноцінний запуск 5G в Україні мав би відбутися у 2022 році, проте повномасштабне вторгнення Росії завадило цьому.

З наукової точки зору, технологія 5G безпечна для здоров'я людей. У стандарті 5G передбачена робота на частотах 24 ГГц і вище, на відміну від сигналів 4G (6 ГГц). Проте, базові станції 5G повинні розташовуватись через кожні кілька сотень метрів, щоб використовувати ці високі частоти. Тому для забезпечення високої якості зв'язку базові станції 5G можуть розташовуватися всередині будівель так, щоб бути якомога не помітнішими.

Додамо, що вперше в Україні технологію 5G протестували на базі закладу вищої освіти. Перший університетський простір із доступом до 5G відкрили в Київському авіаційному інституті (КАІ) за участі мобільного оператора Vodafone.