Бородянка отримала другі в Україні базові станції 5G після Львова

Мешканці Бородянки стали одними з перших в Україні, хто отримав доступ до надшвидкого мобільного інтернету 5G.

Як пише Delo.ua, про це інформує віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Про 5G та відновлення Бородянки

У Бородянці стартувало тестування технології 5G. Селище стало другим після Львова населеним пунктом, де в центральній частині працюють базові станції нового покоління зв’язку.

"Для нас це більше, ніж про швидкість інтернету. Ми відновлюємо Бородянку комплексно: житлові будинки, школи, дитсадки, медичні заклади, модернізуємо тепло-, водо- та електромережі, впроваджуємо енергоефективні рішення й безбар’єрність", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні в Бородянці вже відновлено більше 600 об’єктів: 25 багатоквартирних будинків, 570 приватних, 5 закладів освіти і 4 інші громадські будівлі. Паралельно будуємо 9 нових багатоповерхівок, які плануємо завершити у 2026 році.

Триває робота над системою "безпечного міста" з відеоспостереженням та сучасним освітленням. Запроваджується сучасний громадський транспорт – на сонячній енергії. Бородянка може стати однією з перших громад в Україні з повноцінними Smart City-рішеннями – від інтелектуального освітлення до систем безпеки й управління транспортом.

Як повідомлялось у серпні, уряд додав Харків та Бородянку під Києвом до переліку населених пунктів, де відбудеться пілотне впровадження мобільного зв’язку 5G, початок тестування якого було заплановано на осінь 2025 року.

Технологія 5G

27 травня 2024 року в Україні вперше відбувся тестовий запуск мережі зв'язку 5G. Vodafone спільно з компанією Nokia організували телеміст, об'єднавши Івано-Франківськ, Київ та Гельсінкі для перевірки якості зв'язку 5G.

Технологія 5G забезпечує передачу даних у 10 разів швидше, ніж 4G, що відкриває нові можливості для обміну великими обсягами інформації.

Повноцінний запуск 5G в Україні мав би відбутися у 2022 році, проте повномасштабне вторгнення Росії завадило цьому.

З наукової точки зору, технологія 5G безпечна для здоров'я людей. У стандарті 5G передбачена робота на частотах 24 ГГц і вище, на відміну від сигналів 4G (6 ГГц). Проте, базові станції 5G повинні розташовуватись через кожні кілька сотень метрів, щоб використовувати ці високі частоти. Тому для забезпечення високої якості зв'язку базові станції 5G можуть розташовуватися всередині будівель так, щоб бути якомога не помітнішими.

Додамо, що вперше в Україні технологію 5G протестували на базі закладу вищої освіти. Перший університетський простір із доступом до 5G відкрили в Київському авіаційному інституті (КАІ) за участі мобільного оператора Vodafone.