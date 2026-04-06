"Киевстар" запустил маркетплейс для бизнеса: что известно

Киевстар запускает маркетплейс для бизнеса

Компания “Киевстар” запустила маркетплейс для бизнеса – онлайн-платформу, которая объединяет цифровые сервисы от партнеров и упрощает доступ предпринимателей к инструментам для продаж, маркетинга, клиентского сервиса и управления персоналом.

Что известно о маркетплейс

"Маркетплейс создан как удобный каталог проверенных инструментов, где каждый пользователь может быстро найти необходимый сервис, сравнить несколько решений и получить эксклюзивные предложения от партнеров. Платформа ориентирована на предпринимателей, малый и средний бизнес, стартапы и компании, масштабируемые и нуждающиеся в инструментах для оптимизации процессов в продажах, маркетинге, клиентском сервисе.

В маркетплейсе каждый сервис представлен в карточках, где можно увидеть: название продукта, основные функции, тарифы, интеграции с другими сервисами и примеры использования. Такой формат позволяет быстро сравнить несколько решений в одной категории и выбрать оптимальный вариант.

Кроме этого, платформа предлагает условия от партнеров – скидки, расширенный тестовый период или дополнительные функции.

Чтобы подключиться к выбранному сервису, пользователь заполняет встроенную форму. Система автоматически передает заявку партнеру, обеспечивая быструю обратную связь и возможность оперативно начать работу с продуктом.

Этот подход делает маркетплейс инструментом для предпринимателей, стартапов и компаний, желающих быстро внедрять цифровые решения в бизнес-процессы.

Стартовые категории и планы развития

На старте платформа предлагает две основные категории: CRM-системы и виртуальные АТС и телефонию.

В ближайших обновлениях "Киевстар" планирует расширить маркетплейс, добавив маркетинговые сервисы, HR-платформы, конструкторы чатов, обучающие решения и другие цифровые инструменты.

Целью запуска платформы является укрепление партнерского взаимодействия и создание удобной точки входа для предпринимателей, которые ищут цифровые продукты для масштабирования бизнеса.

"Мы создали Маркетплейс, чтобы предоставить бизнесу простой и понятный способ выбрать цифровые инструменты в одном месте. Это решение поможет предпринимателям сэкономить время, а партнерам – получить новых клиентов. Мы продолжим развивать платформу, добавляя новые категории и решения", – отмечает Константин Вечер, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке "Киевстар".

Напомним, "Киевстар" расширил пилотный проект по тестированию технологии 5G - теперь мобильная связь пятого поколения доступна в Харькове.

Автор:
Ольга Опенько