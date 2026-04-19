Словакия подаст иск в суд ЕС из-за запрета импорта российского газа

Словакия подаст иск в Суд справедливости Европейского Союза через решение ЕС по поэтапному запрету импорта российского газа и нефти.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление премьер-министра страны Роберта Фицо.

Речь идет о регламенте Европейского совета и Европарламента от 26 января 2026 года, предусматривающем полное прекращение импорта российских энергоносителей с 1 ноября 2027 года. По словам Фицо, документ вреден для всего Евросоюза и был принят с нарушением процедур.

Премьер Словакии утверждает, что решение фактически носит характер санкционного механизма, а потому должно утверждаться единогласно всеми государствами-членами, а не квалифицированным большинством голосов.

В настоящее время Словакия получает российский газ по южному маршруту через TurkStream и теоретически может продолжать импорт до осени 2027 года. В то же время, нефтепровод "Дружба", по словам Фицо, сейчас не работает.

Правительство Словакии также планирует просить суд применить временные меры к вынесению окончательного решения. Фицо объяснил это тем, что рассмотрение дел в Суде ЕС может занять от полутора до трех лет.

По его словам, дело имеет значение не только для энергетики, но и для будущей модели управления ЕС — будут ли ключевые решения приниматься консенсусом или большинством голосов.

Таким образом, иск Словакии может стать прецедентом для будущих споров внутри Евросоюза по поводу санкционной политики и распределения полномочий между странами-членами.

Венгрия и Словакия требуют отремонтировать нефтепровод

Украина официально предупредила, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах Львовской области.

В ответ Венгрия и Словакия прекратили поставки дизеля в Украину и не возобновят его, пока Украина не отремонтирует нефтепровод "Дружба", который был поврежден в результате российского удара.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с 23 февраля Словакия прекратит оказывать помощь аварийную помощь электроэнергией Украине, потому что Киев не возобновил поставки нефти в его страну.

Фицо поддержал венгерский коллега Виктор Орбан, заявив, что Венгрия поступит так же. Однако позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в вопросе поставок электроэнергии Украине нужна "особая осторожность", чтобы не навредить венграм Закарпатья.