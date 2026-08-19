Ирину Мудрую задержали после спецоперации НАБУ

Бывший заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра была задержана и доставлена в НАБУ для проведения следственных действий. Ночь она проведет в изоляторе временного содержания.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение народного депутата Алексея Гончаренко.

Ранее 19 августа НАБУ и САП сообщили о спецоперации "Форест Гамп". По версии следствия, группа лиц организовала легализацию 150 млн грн, которые через счета подставных компаний использовали для внесения залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

Антикоррупционные органы заявили, что в группу входили, в частности, заместитель руководителя Офиса президента, бывший народный депутат, председатель правления государственного банка и председатель наблюдательного совета. Имена подозреваемых НАБУ и САП в сообщении не назвали.

По данным следствия, для проведения операций использовали государственный Sense Bank и счета подконтрольных компаний. НАБУ утверждает, что в начале июня организаторы схемы получили фактический контроль над банком и использовали его для проведения платежей.

Речь идет о залоге в 150 млн грн, который 29 июня внесли за одного из участников дела "Мидас". Следствие считает, что для этого использовались средства, полученные преступным путем.

В материалах сделки также обнародовали записи разговоров, на которых, по данным Интерфакс-Украина, слышен голос, похожий на голос Ирины Мудрой. В то же время, окончательную оценку этим материалам должно дать следствие и суд.

В тот же день президент Владимир Зеленский уволил Ирину Мудрую с должности заместителя руководителя Офиса президента. Соответствующий указ датирован 19 августа.

Напомним, в феврале ВАКС взял Галущенко под стражу с возможностью внесения залога. Бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко следствие связывает с делом "Мидас".