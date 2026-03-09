Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Читати українською

Подозреваемый по делу "Мидас" Миндич подал в суд на депутата Железняка

Тимур Миндич
Миндич подал в суд на депутата Железняка

Подозреваемый по резонансному делу бизнесмен Тимур Миндич подал в суд на народного депутата от фракции "Голос" Ярослава Железняка. 5 марта Печерский районный суд Киева зарегистрировал соответствующий иск, предметом которого является защита чести, достоинства и деловой репутации.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщил "Главкому" адвокат истца Владислав Теплюк.

По его словам, Миндич также требует обязать депутата опровергнуть информацию, которую тот распространял на своем YouTube и телеграмм-канале.

"Речь идет непосредственно о высказываниях г-на Железняка, которые он систематически адресовал моему клиенту на своем Youtube-канале и телеграмм-канале. При этом избранник не имел ни прав, ни полномочий распространять подобную информацию", — заявил защитник.

Уточнить, связан ли иск с высказываниями депутата в контексте антикоррупционного расследования под кодовым названием "Мидас", адвокат отказался. Именно в рамках этого дела Тимур Миндич подозрительно.

Сумму моральной компенсации истец выставил символическую – 200 гривен.

Железняк отреагировал на иск

"Я же надеюсь защиту чести и достоинства фигуранта НАБУ и организатора наибольшей коррупционной сделки интересует больше, чем защита украинской энергетики, поэтому приедет на заседание суда лично из Тель-Авива? Как раз с САП проведет очную дискуссию на тему залога. Конечно досадно, что Миндича будет представлять не агрессии против Украины Андрей Ермак", - отметил он.

Железняк также отметил, что судьей по делу о "чести и достоинстве Миндича на 200 грн" в Печерском суде будет Сергей Вовк.

Дело "Мидос"

10 ноября НАБУ объявило о разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков.

Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что при участии Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

  • бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон );
  • экссоветник министра энергетики   Игорь Миронюк   (рокет);
  • исполнительный директор по безопасности "Энергоатома"   Дмитрий Басов   (тенор);
  • еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Фурсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Всем фигурантам дела, кроме Миндича и Цукермана, Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения.

На фоне новостей и подозрения в коррупционной схеме министерка энергетики Светлану Гринчук и ранее возглавлявшего Минэнерго министра юстиции Германа Галущенко отправили в отставку.

Уже 1 декабря ВАКС заочно избрал меру пресечения бизнесмену Тимуру Миндичу в виде содержания под стражей.

Автор:
Татьяна Гойденко