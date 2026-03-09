Підозрюваний у справі "Мідас" Міндіч подав до суду на депутата Железняка

Підозрюваний у резонансній справі бізнесмен Тимур Міндіч подав до суду на народного депутата від фракції "Голос" Ярослава Железняка. 5 березня Печерський районний суд Києва зареєстрував відповідний позов, предметом якого є захист честі, гідності та ділової репутації.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив "Главкому" адвокат позивача Владислав Теплюк.

За його словами, Міндіч також вимагає зобов'язати депутата спростувати інформацію, яку той поширював на своєму YouTube- та телеграм-каналі.

"Ідеться безпосередньо про висловлювання пана Железняка, які він систематично адресував моєму клієнту на своєму Youtube-каналі та телеграм-каналі. При цьому обранець не мав ані прав, ані повноважень розповсюджувати подібну інформацію", — заявив захисник.

Уточнити, чи пов'язаний позов із висловлюваннями депутата в контексті антикорупційного розслідування під кодовою назвою "Мідас", адвокат відмовився. Саме в рамках цієї справи Тимур Міндіч має підозру.

Суму моральної компенсації позивач виставив символічну — 200 гривень.

Железняк відреагував на позов

"Я ж сподіваюсь захист честі та гідності фігуранта НАБУ та організатора найбільшої корупційної оборудки цікавить більше ніж захист української енергетики, тож приїде на засідання суду особисто з Тель-Авіва ? Як раз з САП проведе очну дискусію на тему застави. Звичайно прикро, що Міндіча буде представляти не Голова новоствореного Комітету з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України Андрій Єрмак", - зазначив він.

Железняк також зазначив, що суддею у справі про "честь та гідність Міндіча на 200 грн" у Печерському суді буде Сергій Вовк.

Справа "Мідас"

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників.

Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

11 листопада Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження щодо корупції в енергетиці.

У цій справі підозри від НАБУ отримали:

бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);

Ігор Миронюк (Рокет); виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);

Дмитро Басов (Тенор); ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Всім фігурантам справи, крім Міндіча та Цукермана, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи.

На тлі новин і підозри у корупційній схемі міністерку енергетики Світлану Гринчук та міністра юстиції, який раніше очолював Міненерго, Германа Галущенка відправили в відставку.

Вже 1 грудня ВАКС заочно обрав запобіжний захід бізнесмену Тимуру Міндічу у вигляді триманні під вартою.