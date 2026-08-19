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Германия выделит 50 млн евро на восстановление конфайнмента ЧАЭС

Германия изменяет правила экспорта вооружений
Германия выделит 50 млн евро на восстановление конфайнмента ЧАЭС / Depositphotos

Германия выделит 50 млн евро на восстановление Нового безопасного конфайнмента Чернобыльской АЭС, поврежденного российским дроном в феврале 2025 года. Общая стоимость работ предварительно оценивается примерно в 500 млн евро, поэтому немецкий взнос составляет около десятой части необходимой суммы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства энергетики Украины.

Средства правительства Германии планируют направить на Счет международного сотрудничества для Чернобыля, через который финансируются работы по восстановлению и обеспечению ядерной безопасности на площадке ЧАЭС.

Новый безопасный конфайнмент был поврежден в результате удара российского беспилотника в феврале 2025 года. После атаки конструкция потеряла часть своих защитных функций и нуждается в масштабном ремонте.

По предварительной оценке Европейского банка реконструкции и развития, полное восстановление конфайнмента потребует около 500 млн. евро.

К финансированию работ планируется также присоединиться Европейская Комиссия, США и Норвегия.

Напомним, 7 июня 2026 года в 02:10 в результате попадания российского дрона на площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) вблизи Чернобыльской атомной электростанции было частично разрушено здание приема контейнеров.

Автор:
Татьяна Гойденко

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