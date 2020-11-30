Общество 60 минут назад

Moderna заявила о 100-процентной эффективности своей вакцины при тяжелых случаях COVID-19

Из тех, кто получил вакцину, никто в тяжелой форме не болел, что свидетельствует о 100-процентной эффективности вакцины в таких случаях

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19, которую разработала американская компания Moderna, при первичном анализе оказалась эффективна в 94,1% случаях, а при тяжелой форме заболевания — в 100%.

В компании отмечают, что первичный анализ эффективности исследования мРНК-1273 фазы 3 COVE с участием 30 000 участников включал 196 случаев COVID-19, из которых 30 случаев были тяжелыми.

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"Эффективность вакцины против COVID-19 составила 94,1%; эффективность вакцины против тяжелой формы COVID-19 — 100%. мРНК-1273, в целом, по-прежнему хорошо переносится. На сегодняшний день серьезных проблем с безопасностью не выявлено, эффективность вакцины составила 94,1%", — сообщили в компании.

Среди участников испытаний 30 человек заболели тяжелой формой COVID-19 — это люди, получившие плацебо вместо вакцины.

Из тех, кто получил вакцину, никто в тяжелой форме не болел, что свидетельствует о 100-процентной эффективности вакцины в таких случаях.

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При этом, в ходе исследований Moderna, от коронавируса умер один человек, входивший в группу плацебо.

Moderna также сообщила, что 30 ноября подаст заявку на использование своей вакцины в США. Ее должно будет рассмотреть Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA).

После выхода новостей об успешных испытаниях разрабатываемой компанией вакцины от коронавируса, акции Moderna на предварительных торгах в США 30 ноября подскочили в цене на 12%.

Напомним, в середине января компания Moderna заявила о 94,5-процентной эффективности своей вакцины от коронавируса

Ранее, 9 ноября, компании Pfizer и AstraZeneca заявили, что по итогам клинических испытаний, их вакцина оказалась эффективна для предотвращения инфицирования коронавирусом в 90% случаев.

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