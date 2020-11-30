Прививки от COVID-19: какие уже есть вакцины и когда они станут доступны украинцам

Неутешительная статистика заболеваемости и постоянные ограничения из-за эпидемии коронавируса уже порядком надоели, поэтому сегодня весь мир с большой надеждой следит за прогрессом в разработке соответствующих вакцин.

Благо уже несколько компаний заявили об эффективности своих препаратов и планах их производства, а международные организации и правительства начали процесс оформления будущих закупок доз.

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Delo.ua собрали информацию о самых перспективных вакцинах от COVID-19 и прогнозах — когда же прививки появятся в Украине, сколько они будут стоить, кому достанутся в первую очередь и смогут ли остановить распространение болезни.

Какие вакцины уже есть или будут доступны в ближайшее время?

По данным ВОЗ, сегодня проходят клинические исследования 48 вакцин. Из них всего 11 препаратов дошли до третьей фазы испытаний, которая оценивает эффективность. При этом о результатах этих тестов объявили только Pfizer/BioNTech, Moderna и Центр имени Гамалеи.

Pfizer/BioNTech

Это первая в мире вакцина с завершенным исследованием эффективности: на днях в компаниях заявили о достижении средней эффективности в 95%, а в группе пожилых — свыше 94%. Pfizer и BioNTech уже подписали соглашение с Европейской комиссией на поставку 300 млн доз разработанной ними вакцины от Covid-19. При этом они уже имели контракт с правительством США на поставку 100 млн доз вакцины.

В компаниях собираются произвести во всем мире до 50 млн доз вакцин в 2020 году и до 1,3 млрд доз к концу 2021 года. При этом хотя препарат еще не зарегистрирован, его поставки уже стартовали — на днях первые партии уже начали распространять чартерами в Европе и США.

Moderna

По результатам предварительного анализа, вакцина показала эффективность в 94,5%, но тесты еще продолжаются. Основное ее преимущество в том, что препарат до месяца может храниться при температуре от +2 до +8 градусов, тогда как другие, в основном, требуют заморозки. В компании планируют произвести к концу 2020 года 20 миллионов доз. Также там заключили контракт с Евросоюзом на 160 млн доз.

AstraZeneca

Это единственная вакцина на основе аденовирусов шимпанзе, которая дошла до третьей фазы исследований. Ее также можно хранить при температуре от +2 до +8 градусов, но до полугода. Как и многие препараты, требует введений двух доз. По предварительным результатам последних исследований, ее эффективность составляет 90%.

Однако тут есть один нюанс — такой показатель удалось достичь при введении при первом уколе только половины дозы. Если же обе прививки делались полной дозой, эффективность достигала всего 62%. Такой результат стал неожиданным для компании и требует дополнительных проверок. Поэтому карта поставок, которую опубликовал производитель, может оказаться неактуальной. К слову, согласно ее данным, Украина получила бы партию вакцин в августе 2021 года.

Novavax

Эта вакцина также на третьей стадии испытаний, из таких — она единственная, которую произвели на основе определенного белка коронавируса, а не генетических "инструкций" к его производству. Ее тоже нужно вводить дважды.

В отличие от других производитель, пока не назвал промежуточные результаты эффективности прививки, но пообещал опубликовать результаты в начале 2021 года. Компания заключила контракты с правительствами многих стран, а первые поставки запланировала в Австралию в первой половине 2021 года — при условии, что испытания будут успешными.

"Спутник V" Центра имени Гамалеи

Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, но она же самая противоречивая, предполагает двухэтапную иммунизацию. Хотя в России нею уже активно пользуются — по крайней мере вакцинируют медиков — ее эффективность по международным меркам еще не доказана. Первые две фазы клинических исследований препарат прошел, но обязательная третья (на десятках тысяч людей — Delo.ua) еще длится.

Несмотря на то, что производитель оценивает эффективность применения вакцины в 91,4%, другие государства не спешат ее закупать, пока безопасность не будет доказана третьим этапом исследований. При этом российскую вакцину обещали пустить в широкую продажу с 1 января 2021 года. Однако к нам она вряд ли попадет — по крайней мере, пока препарат не пройдет третью стадию клинических испытаний и не получит доказательства своей эффективности.

Украинская вакцина

Есть и полумифическая украинская вакцина, которую якобы разрабатывали полгода, а теперь тестируют. Подробностей о ее разработке нет, но в конце октября президент Зеленский обронил, будто исследования вакцины "велись, но не на людях".

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Позднее министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что украинская вакцина от коронавируса уже прошла доклинические испытания, в том числе на животных, во время которых подтвердилась ее эффективность. Теперь разработчикам нужно изготовить 100 тысяч доз, а уже потом начать клинические испытания на людях. По словам министра, это может занять около года, так что иностранные препараты явно попадут к нам быстрее.

Сколько будут стоить прививки от коронавируса?

Надо понимать, что пока озвученные цифры касаются, в основном, не розничных цен в аптеках, а оптовых для крупных заказчиков — международных организаций и правительств. Впрочем, они все же могут дать определенное понимание будущей стоимости прививки.

Так, ориентировочно вакцина от коронавируса может стоить около $37 (около 1055 грн) за дозу — такую цену еще в октябре назвали украинским переговорщикам две компании из Китая и США. Они не исключают, что позднее снизят стоимость. Примерно то же заявили и в американской компании Moderna — цена одной дозы их вакцины будет колебаться от $25 до $37 (от 713 до 1055 грн).

Кроме того, на днях главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщил, что за одну дозу вакцины против коронавируса Украине нужно будет заплатить примерно семь долларов (200 грн), но поскольку каждому пациенту нужен курс, состоящий из двух инъекций препарата, прививки будут стоить $14 (400 грн).

А вот в Pfizer и BioNTech хотя не назвали цену своей вакцины, но пообещали, что она будет ниже рыночной и будет устанавливаться в зависимости от региона. Например, по данным источников Reuters, для Европы ее продадут примерно за 15,5 евро (526 грн) за дозу (поскольку необходимы две — за 31 евро (1055 грн). Также по неофициальным данным, Евросоюз заплатит за двухкомпонентную вакцину CureVac от 10 до 12 евро (от 340 до 408 грн) за дозу.

Известно, что РФПИ собирается поставлять российский "Спутник V" на внешний рынок по цене менее $10 (285 грн), в сумме — менее $20 (570 грн). А вот самой дешевой должна быть вакцина AstraZeneca: цена двух доз якобы составит порядка 5 евро (170 грн). Почти все фармацевтические концерны заявляют, что не собираются "наживаться" на своем товаре, но отмечают потребность "отбить" стоимость его производства.

Когда вакцина от COVID-19 появится в Украине?

Переговоры с фармкомпаниями о поставке в Украину вакцины, как только она появится, власти начали еще в августе. А уже в сентябре решили, что в 2021 году выделят на прививки 2,6 млрд грн — эти деньги потратят на закупку вакцин, как только удастся договориться с концернами.

Пока же Украина ожидает поставку по механизму распределения вакцин COVAX — инициатива от ВОЗ гарантирует бесплатно доставить каждой стране-участнице столько доз вакцин, сколько бы хватило для вакцинации 20% населения в каждой из стран, в нашем случае это около 8 млн. Однако учитывая, что большинство типов вакцин необходимо вводить дважды, этого количества хватит не на 8 млн человек, а на 4 млн, то есть де-факто за счет механизма прививки сделают только 10% украинцев.

По этой системе нам могут привезти препараты британской компании AstraZeneca и американской Novavax. В то же время ранее Виктор Ляшко отметил, что в механизм COVAX включен кандидат в вакцины от американского производителя Moderna, однако непонятно, значит ли это, что ним смогут прививаться украинцы в рамках программы, или все же нам привезут другие препараты.

Поставку разобьют на партии, первая в размере 1,2 млн доз достанется медикам, другие — людям с серьезными сопутствующими заболеваниями, пожилым, тем, кто проживает в закрытых коллективах и работникам из зоны риска (например, учителя).

Точных дат пока нет, но ожидается, что первая партия прибудет весной. При этом в ВОЗ все же прогнозируют, что Украина сможет получить первую партию вакцины от COVID-19 во втором квартале 2021 года. Надо понимать, что на их регистрацию производителями, квалификацию ВОЗ, госконтроль качества вакцины у нас, саму доставку с обеспечением холодовой цепи и развозку по кабинетам уйдет достаточно много времени.

Пока же, до 27 ноября украинские власти подписали техническую потребность от Украины, а до 7 декабря — подпишут условия сотрудничества подписание условий сотрудничества с COVAX.

Насколько быстро вакцинация стабилизирует распространение вируса?

В этом вопросе выводы экспертов не обнадеживают — по данным моделирования Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, провести массовую вакцинацию населения страны от коронавируса невозможно.

Так, в Украине примерно 13,5 млн людей старше 55 лет, которые есть в группе риска и которых надо вакцинировать в первую очередь. "Даже по самому оптимистичному сценарию, при котором все 6580 амбулаторий семейной медицины (с контрактом у Нацслужбы здоровья) будут ежедневно вакцинировать постоянный поток пациентов по по восемь часов в день без перерывов и выходных, это продлится шесть месяцев. Это всего 36% населения, что даже не гарантирует установление коллективного иммунитета", — говорят аналитики.

Там отмечают, что для развертывания дополнительных пунктов вакцинации и увеличения пропускной способности системы, необходимы дополнительные медицинские кадры. В связи с этим в Киевской школе экономики советуют заранее готовить кампанию массовой вакцинации весной 2021 года.

Мария Пирогова, специально для Delo.ua