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В мире 50 минут назад

Бельгийские ученые создали вакцину от COVID-19 на основе прививки от лихорадки

Ученые считают, что после исследований на животных вакцину стоит использовать для дальнейших клинических испытаний на людях

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Вирусологи Левенского католического университета в Бельгии на основе прививки от желтой лихорадки создали быстродействующую вакцину от коронавирусной  инфекции COVID-19, сообщает научный журнал Nature.

Вакцину создали на основе вируса YF17D — ослабленной версии возбудителя желтой лихорадки. Этот вирус ученые выбрали из-за того, что его уже использовали для создания вакцин от японского энцефалита и лихорадки денге.

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В геном YF17D ученые вставили фрагменты РНК коронавируса, которые отвечают за сборку некоторых сегментов двух ключевых компонентов его оболочки — S-белка и N-белка.

После создания культуры подобных вирусных частиц, ученые проверили их действие на животных: мышах, хомяках и обезьянах (макаках-крабоедах). В результате, у хомяков однократная доза обеспечила защиту от болезней легких у большинства вакцинированных животных в течение 10 дней.

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С одной стороны, опыты подтвердили, что экспериментальная вакцина оказалась безопасна для всех испытанных животных.

С другой же оказалось, что эти вирусные частицы действовали на иммунитет млекопитающих необычно быстро. Уже через десять дней после первой инъекции они заставляли иммунитет вырабатывать рекордно много антител.

Исследователи считают, что благодаря подобным свойствам вакцину стоит использовать для дальнейших клинических испытаний на людях.

Напомним, в середине января американская компания Moderna заявила о 94,5-процентной эффективности своей вакцины от коронавируса

Ранее, 9 ноября, компании Pfizer и AstraZeneca заявили, что по итогам клинических испытаний, их вакцина оказалась эффективна для предотвращения инфицирования коронавирусом в 90% случаев.

 

 

 

 

 

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