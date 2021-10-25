В Херсонской области развернут мобильный госпиталь для больных коронавирусом (ФОТО, ВИДЕО)

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) развернет в городе Каховка (Херсонская область) мобильный госпиталь для приема больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

По информации ведомства, госпиталь будет состоять из 35 палаток и модулей, 24 из которых — палаты для пациентов и блок интенсивной терапии.

В ГСЧС отмечают, что госпиталь автономен, обеспечен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения.

Госпиталь будет работать на территории Каховской центральной городской больницы имени семьи Панкеевых.

Он усилит мощности больницы на 120 койко-мест для больных COVID-19.

Напомним, по состоянию на 25 октября в Украине выявлено 14 тысяч 634 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

18 октября в "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19 перешли Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. Ранее, 15 октября, в "красную" зону перешла Херсонская область.

Также в СНБО прогнозируют, что если в Украине не ускорится вакцинация от коронавирусной инфекции, от COVID-19 будет умирать до 1000 инфицированных в сутки.