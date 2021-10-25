Общество 1 час назад

COVID-19: за сутки в Украине коронавирус выявили у более 14,5 тысяч человек

По данным Минздрава, среди заболевших 999 детей и 173 медработника

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

По состоянию на 25 октября в Украине выявлено 14 тысяч 634 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс служба Министерства здравоохранения. По данным Минздрава, среди заболевших 999 детей и 173 медработника.

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При этом за сутки в больницы были госпитализированы 3 тысячи 912 человек, умерли от этой болезни 330 человек, выздоровели от коронавируса 4 тысячи 598 граждан.

За все время пандемии в Украине заболело 2 млн 784 тысячи 39 человек, излечились от коронавируса 2 млн 380 тысяч 374 человека, умерли 64 тысячи 202 украинца.

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Кроме этого, украинские медики провели 14 млн 21 тысячу 250 ПЦР-тестирований.

За сутки 24 октября в Украине было проведено 101 тысяча 331 прививки против COVID-19.

"Одну дозу получили 75 тысяч 240 человек, полностью иммунизированы 26 тысяч 91 человек", — заявили в министерстве.

С начала прививочной кампании в Украине привито 8 млн 965 тысяч 694 человека, из них получили одну дозу 8 млн 965 тысяч 692 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 6 млн 989 тысяч 668 человек. Всего проведено 15 млн 955 тысяч 360 прививок.

Напомним, за сутки 23 октября в Украине зафиксирован 20 791 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 533, медработников — 237).

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