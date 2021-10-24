COVID-19: в Украине за сутки зафиксировано 20 791 новый случай заболевания

За сутки 23 октября в Украине зафиксирован 20 791 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 533, медработников — 237).

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

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177 730 человек вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 129 530 человек, полностью иммунизированы — 48 200 человек.

Также за прошедшие сутки:

◾️ госпитализированы — 5 924 человека;

◾️ летальных случаев — 386;

◾️ выздоровело — 6 081 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾️ заболело — 2 769 405 человек;

◾️ выздоровело — 2 375 776 человек;

◾️ летальных случаев — 63 872;

◾️ проведено ПЦР-тестирований — 13 986 710.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 998 случаев;

Винницкая область — 422 случая;

Волынская область — 395 случаев;

Днепропетровская область — 2211 случаев;

Донецкая область — 1380 случаев;

Житомирская область — 950 случаев;

Закарпатская область — 211 случаев;

Запорожская область — 1060 случаев;

Ивано-Франковская область — 737 случаев;

Киевская область — 880 случаев;

Кировоградская область — 163 случая;

Луганская область — 270 случаев;

Львовская область — 1509 случаев;

Николаевская область — 366 случаев;

Одесская область — 1403 случая;

Полтавская область — 970 случаев;

Ровенская область — 488 случаев;

Сумская область — 908 случаев;

Тернопольская область — 647 случаев;

Харьковская область — 1508 случаев;

Херсонская область — 1085 случаев;

Хмельницкая область — 897 случаев;

Черкасская область — 598 случаев;

Черновицкая область — 499 случаев;

Черниговская область — 236 случаев.

Отметим, с 26 октября в Ровенской и Николаевской областях устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Напомним, с 23 октября в "красную зону перешла Сумская область.18 октября в "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19 перешли Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. Ранее, 15 октября, в "красную" зону перешла Херсонская область.