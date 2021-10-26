Общество 50 минут назад

Эксперимент удался: в Моршине с 75% привитых от Covid-19 ни одного случая госпитализации

Весной же, до массовой вакцинации, по словам мэра, тяжелые случаи болезни и даже смерти от нее были

Моршин. Фото: скриншот видео KUKIN Company Моршин. Фото: скриншот видео KUKIN Company
Моршин. Фото: скриншот видео KUKIN Company

В Моршине Львовской области, где Министерство здравоохранения провело эксперимент по массовой вакцинации жителей для выработки коллективного иммунитета к коронавирусу, до сих пор не было ни одного случая госпитализации пациента с Covid-19. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на мэра Моршина Руслана Ильницкого.

"По состоянию на сегодняшний день в Моршине всего 22 человека имеют Covid-19, из них восемь вакцинированных, но ни один человек не находится в больнице. Если летом у нас не было ни одного больного человека, то с появлением дельта-штамма имеем такую ​​тенденцию. Но за весь этот период ни один больной не был госпитализирован. Болеют в легкой и средней форме, поэтому лечатся дома на самоизоляции", — рассказал он.

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По словам городского головы, до вакцинации, во время предыдущей волны заболеваемости, в марте в Моршине было много госпитализированных с Covid-19 в тяжелом состоянии и даже были летальные случаи. В то же время Ильницкий отметил, что у людей были более высокие ожидания от прививок — что никто теперь не будет болеть вовсе.

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"Эксперимент удался по разным подходам, поскольку госпитализированных нет. И если говорить об экономическом факторе, потому что это тоже была наша мотивация, когда обращались в Минздрав, то все лето и сейчас у нас есть отдыхающие, санатории работают на полную мощность. По требованиям, предъявляемым в Украине, все работники санаториев вакцинированы на 90-100%, поэтому этот эксперимент нам существенно помог выйти из экономически пандемического кризиса. У нас было исполнение бюджета в апреле 50%, теперь 86-87%", — добавил он.

Отмечается, что по состоянию на 26 октября в Моршине первую дозу вакцины получило 75% взрослого населения города, а две дозы — 74%.

Напомним, что почти все они были привиты еще летом: в частности, 5 августа сообщалось, что первую дозу получило 72% взрослых жителей, а обе дозы — 66%. При этом 90% от всех вакцинированных на тот момент были привиты вакциной CoronaVac от китайской компании Sinovac.

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При этом Моршин является одним из самых маленьких городов Украины и до админреформы 2020 года был самым маленьким городом областного значения. На начало года в нем числилось 5690 человек наличного населения (в то же время постоянных жителей в нем как в курортном городе заметно меньше, однако эти цифры Госстат в разрезе городов не публикует).

Отметим, что идею о вакцинации всех жителей некоторых городов, в первую очередь курортных, высказывал еще в мае премьер-министр Денис Шмыгаль, однако широкого развития она тогда не получила.

На сегодня в Украине, по данным Минздрава, привиты первой дозой вакцины уже 9,15 млн украинцев, а второй дозой — 7,06 млн, или 18,8% от населения подконтрольных Украине территорий.

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