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В мире 10 минут назад

В США Украину признали страной с высоким риском COVID-19

К категории COVID-19 Very High 4 уровня относятся страны, в которых за последние 28 дней было более 500 случаев заболевания на 100 тысяч населения

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

26 октября Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC) отнес Украину в перечень стран с четвертым уровнем опасности или направлением "очень высокого риска" для туристов в аспекте заболевания коронавирусом, передает CNN.

По информации издания, 19 октября Украина перешла со второго уровня на третий, а на этой неделе опустилась на пятый уровень.

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Согласно критериям CDC, к категории COVID-19 Very High 4 уровня относятся страны, в которых за последние 28 дней было более 500 случаев заболевания на 100 тысяч населения.

Кроме Украины к четвертому уровню риска отнесены:

Австрия;

Багамы;

Ботсвана;

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Хорватия;

Греция;

Ирландия;

Ямайка;

Мальдивы;

Швейцария;

Таиланд;

Турция;

Великобритания.

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В списке высокого риска находятся 77 стран. Американцам рекомендуют избегать каких-либо международных поездок без двух доз вакцинации.

Напомним, по состоянию на 26 октября в Украине выявлено 19 тысяч 120 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом в стране зафиксирован рекордный уровень смертности от коронавируса.

18 октября в "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19 перешли Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. Ранее, 15 октября, в "красную" зону перешла Херсонская область.

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