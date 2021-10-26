Общество 40 минут назад

В Украине зафиксирован суточный рекорд смертности от COVID-19

За сутки от коронавируса в Украине умерли 734 человека

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

По состоянию на 26 октября в Украине выявлено 19 тысяч 120 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. По данным Минздрава, среди заболевших 1 тысяча 414 детей и 338 медработников.

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При этом за сутки в больницы были госпитализированы 2 тысячи 939 человек, умерли от этой болезни 734 человека, выздоровели от коронавируса 9 тысяч 738 граждан.

За все время пандемии в Украине заболело — 2 млн 803 тысячи 159 человек, излечились от коронавируса 2 млн 390 тысяч 112 человек, умерли 64 тысячи 936 украинцев.

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Кроме этого, украинские медики провели 14 млн 82 тысячи 277 ПЦР-тестирований.

За сутки 25 октября в Украине было проведено 254 тысячи 331 прививка против COVID-19.

Одну дозу получили 185 тысяч 786 человек, полностью иммунизированы 69 тысяч 134 человека.

С начала прививочной кампании в Украине привито 9 млн 151 тысяча 480 человек, из них получили одну дозу — 9 млн 151 тысяча 438 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 млн 58 тысяч 402 человека. Всего проведено 16 млн 210 тысяч 280 прививок.

Напомним, по состоянию на 25 октября в Украине выявлено 14 тысяч 634 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее сообщалось, что Германия безвозмездно предоставила разным странам 7,6 миллиона доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

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