В "Дії" произошел масштабный сбой: пропали Covid-сертификаты

В мобильном приложении госуслуг "Дія" 2 ноября произошел масштабный сбой, о чем свидетельствуют многочисленные комментарии пользователей на официальной странице сервиса в Facebook.

В частности, некоторые рассказывают, что их "выбило" из приложения, после чего потребовалась повторная авторизация, однако и с ней возникли проблемы, не решаемые даже переустановкой программы.

При этом многие авторизовавшиеся все же пользователи жалуются на то, что в "Дії" стало невозможно подтянуть сертификаты о вакцинации против Covid-19 или другие документы, включая паспортные. В то же время кое-кому удалось сформировать сертификат через веб-портал "Дія" при неработающем мобильном приложении.

Ряд пользователей заявили о невозможности сформировать введенный на днях "желтый" сертификат — о прививке одной дозой антикоронавирусной вакцины.

Стоит отметить, что техподдержка Министерства цифровой трансформации констатирует, что сертификаты о вакцинации действительно автоматически пропадают, если пользователь выходит из приложения. Система их удаляет ввиду того, что это особо чувствительные личные данные. В Минцифры подчеркивают, что такие данные предоставляются разово по запросу и не могут подгружаться автоматически.

Однако каких-либо общих комментариев или универсальных советов ни она, ни техподдержка на странице "Дії" не дают, предлагая разбираться с каждым пользователем индивидуально путем личных сообщений. Многие, однако, пишут, что по факту в личные сообщения поддержка не пишет.

Отметим, что это уже не первый массовый сбой в работе "Дії": в последний раз СМИ сообщали о таковом совсем недавно — 20 октября.

Напомним, что ранее Минцифры объявило о начале бета-тестирования нового вида документов в "Дії" — сертификатов о ПЦР-тестировании на коронавирус. О введении обещанного ранее документа для переболевших Covid-19, однако, речь пока не идет.