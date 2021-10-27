В Украине вводят документ о противопоказаниях к вакцинации от Covid-19: Ляшко назвал дату

Украинцам с 8 ноября начнут выдавать документ о наличии противопоказаний к вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом рассказал в интервью "Украинской правде" министр здравоохранения Виктор Ляшко, отвечая на вопрос о том, как гражданам с противопоказаниями обойти ограничения, действующие для непривитых в "красных" зонах, а также в межобластном транспорте.

"Сейчас законодательство предусматривает справку для тех, у кого есть противопоказания. Нет, [ее не выдают], но будут с 8 ноября. У нас там "звездочка", где написано, что по обоснованным причинам человеку выдается другой документ", — отметил он.

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В то же время министр дал понять, что не осведомлен, намерено ли Министерство цифровой трансформации диджитализировать такой документ для приложения госуслуг "Дія".

"Насчет "Дії" пока не скажу. В "Дії" можно будет подтягивать сертификат о вакцинации, справку о перенесенной болезни и ПЦР-тест. По вакцинации уже работает, а по ПЦР-тесту и перенесенной болезни — на подходе", — сказал он.

Руководитель ведомства также указал, что граждане, вакцинированные за границей, могут получить украинский сертификат о вакцинации, в том числе в "Дії", обратившись к своему семейному врачу в Украине и показав документ, подтверждающий факт прививки, и эти данные будут внесены в медкарту в электронной системе здравоохранения.

При этом Ляшко подчеркнул, что список противопоказаний к вакцинации определен приказом Минздрава, а также прописан в инструкции производителя к соответствующему препарату.

"Но у нас часто откуда-то возникает еще ряд мифических противопоказаний. Самый распространенный: люди почему-то думают, что перенесенный Covid является противопоказанием к вакцинации, и начинают откладывать ее на шесть-восемь месяцев. А я хочу сказать, что есть доказательная медицина, и нужно ее слушать", — добавил чиновник.

По его словам, не существует каких-либо прописанных норм, когда именно можно вакцинироваться после перенесенной коронавирусной болезни, потому к таким гражданам применяется общий подход.

"Если вы перенесли болезнь, нет острых симптомов, у вас восстановился организм, можете сразу идти и делать прививки. Не надо ничего никуда оттягивать. Ибо за то время, пока вы ждете — мифических шесть или девять месяцев, — шанс умереть в 11 раз больше, чем у вакцинированных. Это показывает статистика", — отметил Ляшко.

Отметим, что согласно данным на правительственном сайте о вакцинации, противопоказаниями к ней являются тяжелая аллергическая реакция на компоненты вакцины или на получение предварительной дозы; а также наличие острого заболевания с температурой тела выше 38,5 градуса.

Кроме того, вакцину CoronaVac от компании Sinovac Biotech нельзя применять беременным и кормящим грудью женщинам, а также пациентам с синдромом Гийена-Барре.

В свою очередь вакцину Comirnaty от Pfizer/BioNTech нельзя использовать, если зафиксирована тяжелая аллергическая реакция (например, анафилактический шок) на первую дозу вакцины или любой из ее компонентов, немедленная аллергическая реакция любой степени тяжести на первую дозу вакцины или любой из ее компонентов (включая полиэтиленгликол) после введения препарата; а также если у человека проявляется немедленная аллергия любой степени тяжести на полисорбат.