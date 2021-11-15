Общество 40 минут назад

В Киеве накрыли сеть центров, выдававших поддельные иностранные Covid-сертификаты

Кроме того, группы, продававшие документы о вакцинации, выявили во Львове и в Дубно

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и полиция разоблачили и пресекли деятельность трех сетей по изготовлению и продаже фейковых Covid-сертификатов и ПЦР-тестов в Киеве, во Львовской и в Ровенской областях. Как говорится в сообщении СБУ, в общей сложности злоумышленники "обслужили" более 10 тысяч человек.

В частности, в Киеве более полугода действовали три объединенных в сеть центра по изготовлению поддельных медицинских документов о вакцинации и справок о результатах ПЦР-тестов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Установлено, что сеть была организована гражданином одной из европейских стран. Он привлек к противоправной деятельности владельцев украинских туристических агентств, пополнявших "клиентскую базу"; врачей, вносивших недостоверные сведения о вакцинации в медицинские базы данных; а также обычных граждан, занимавшихcя изготовлением поддельных документов.

Читайте также:
В Украине подпольная типография изготовляла поддельные Covid-сертификаты и ПЦР-тесты

Кроме внутренних и международных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции злоумышленники изготавливали поддельные Covid-документы, якобы выданные государственными органами и медицинскими учреждениями других стран.

"Клиентская база" злоумышленников насчитывала 6 тысяч человек. Свои "заказы" они выполняли для жителей практически всех регионов Украины, в том числе и для жителей временно оккупированных территорий Украины, граждан РФ и других государств.

По данным следствия, большинство подделок — это справки об отрицательном ПЦР-тесте, стоимость которых составила в среднем 700-800 грн. Международное свидетельство о вакцинации стоило 3 тысячи грн, а внесение в базы данных сведений о вакцинации без ее проведения — 10 тысяч грн.

Читайте также:
У полиции нет данных о причастности "Добробута" к подделке COVID-сертификата

По предварительным подсчетам, за время существования схемы злоумышленники заработали почти 10 млн грн.

В СБУ заявляют, что правоохранительным органам известны конкретные случаи внесения в базы данных недостоверной информации относительно невакцинированных граждан и такая информация будет удалена.

В ходе обысков по адресам ведения противоправной деятельности и проживания участников схемы изъяты дубликаты печатей медучреждений и бланки, использовавшиеcя для изготовления поддельных документов, в том числе иностранные образцы; подготовленные к отправке фейковые документы; компьютеры и носители информации с перепиской с заказчиками; черновая бухгалтерия и клиентская база.

В настоящее время иностранец-организатор схемы задержан, ему сообщено о подозрении по части 3 статьи 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса. Его подельникам также готовятся подозрения.

Продолжаются следственные действия по установлению всех причастных к схеме лиц, в том числе клиентов, для привлечения их к ответственности.

Читайте также:
В Чернигове накрыли турфирму, продававшую Covid-сертификаты без вакцинации (ФОТО, ВИДЕО)

Кроме того, во Львовской области СБУ разоблачила на масштабных махинациях с данными о вакцинации от Covid-19 международную группу лиц. Правоохранители установили, что один из организаторов сделки координировал действия злоумышленников, находясь на территории одной из соседних европейских стран.

По данным следствия, жители Львова и области занимались подделкой документов о вакцинации в течение четырех месяцев. Они привлекли медработников, которые вносили персональные данные клиентов в электронную систему здравоохранения eHealth.

Стоимость поддельного международного сертификата составляла 250 евро, внутреннего — 1800-2000 грн. Ежедневно дельцы производили по 10-15 подделок, "зарабатывая" более 500 тысяч грн ежемесячно.

В ходе обысков, проведенных по адресам работы и местам жительства злоумышленников, правоохранители изъяли компьютеры, с которых совершалось неправомерное вмешательство в электронную систему здравоохранения, документы о фиктивных прививках; дубликаты печатей и штампов медучреждений, имеющих разрешение на прививку и выдачу сертификатов о вакцинации.

Сейчас организатор и двое его сообщников получили подозрения по части 3 статьи 190, части 3 статьи 358 Уголовного кодекса (мошенничество и подделка документов). Проводятся следственные действия по выяснению всех обстоятельств правонарушения и установления всех причастных лиц.

Читайте также:
Вмешивались в базы данных Минздрава: заблокирована схема фейковых COVID-сертификатов

В свою очередь в Дубно Ровенской области на махинациях разоблачили двух человек, не имевших никакого отношения к медицине. Они изготовляли поддельные документы, однако с использованием настоящих реквизитов лицензированных врачей и медучреждений Украины.

Клиентов искали через специально созданные группы в одной из популярных соцсетей, а готовые документы посылали заказчикам через почтовые сервисы во все регионы Украины.

Стоимость подделки колебалась от 3 до 4 тысяч грн в зависимости от срочности ее изготовления. После сверки данных заказчики переводили оговоренную сумму на банковские карты злоумышленников.

Читайте также:
Украинцы против проверок ковид-сертификатов, но поддерживают наказание за их подделку

В ходе обысков обнаружены и изъяты мобильные телефоны, компьютеры и флэш-накопители с перепиской с потенциальными клиентами и их персональными данными; электронные файлы бланков международных сертификатов о вакцинации; дубликаты штампов и печатей медицинских учреждений; банковские карты, через которые производились расчеты.

В рамках уголовного производства, открытого также по части 3 статьи 358 УК, продолжаются следственные действия по выявлению всех причастных к схеме лиц.

Напомним при этом, что Нацполиция обещает декриминализацию покупки поддельных Covid-сертификатов для тех, кто не использовал их.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Камбоджа отменила карантин для туристов
Камбоджа отменила карантин для туристов
Австрия ввела локдаун для невакцинированных
Австрия ввела локдаун для невакцинированных
AstraZeneca понесла миллиардные убытки — СМИ
AstraZeneca понесла миллиардные убытки — СМИ
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. AstraZeneca понесла миллиардные убытки — СМИ

  3. Украина может ввести чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью областях, — МВД

  4. "Призывы не вакцинироваться вредоносны для пациентов с диабетом", — Борис Маньковский

  5. В Австралии планируют запустить первый корабль на аммиаке

Ивент
Як будувати бізнес, щоб він приносив мільйони? Про це розкажуть на Business Wisdom Summit
Як будувати бізнес, щоб він приносив мільйони? Про це розкажуть на Business Wisdom Summit
Топові бізнес-практики 26 листопада поділяться інноваційними рішеннями на головній бізнес-події сезону Business Wisdom Summit 2021
Загрузка...