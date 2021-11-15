В Киеве накрыли сеть центров, выдававших поддельные иностранные Covid-сертификаты

Служба безопасности Украины и полиция разоблачили и пресекли деятельность трех сетей по изготовлению и продаже фейковых Covid-сертификатов и ПЦР-тестов в Киеве, во Львовской и в Ровенской областях. Как говорится в сообщении СБУ, в общей сложности злоумышленники "обслужили" более 10 тысяч человек.

В частности, в Киеве более полугода действовали три объединенных в сеть центра по изготовлению поддельных медицинских документов о вакцинации и справок о результатах ПЦР-тестов.

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Установлено, что сеть была организована гражданином одной из европейских стран. Он привлек к противоправной деятельности владельцев украинских туристических агентств, пополнявших "клиентскую базу"; врачей, вносивших недостоверные сведения о вакцинации в медицинские базы данных; а также обычных граждан, занимавшихcя изготовлением поддельных документов.

Кроме внутренних и международных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции злоумышленники изготавливали поддельные Covid-документы, якобы выданные государственными органами и медицинскими учреждениями других стран.

"Клиентская база" злоумышленников насчитывала 6 тысяч человек. Свои "заказы" они выполняли для жителей практически всех регионов Украины, в том числе и для жителей временно оккупированных территорий Украины, граждан РФ и других государств.

По данным следствия, большинство подделок — это справки об отрицательном ПЦР-тесте, стоимость которых составила в среднем 700-800 грн. Международное свидетельство о вакцинации стоило 3 тысячи грн, а внесение в базы данных сведений о вакцинации без ее проведения — 10 тысяч грн.

По предварительным подсчетам, за время существования схемы злоумышленники заработали почти 10 млн грн.

В СБУ заявляют, что правоохранительным органам известны конкретные случаи внесения в базы данных недостоверной информации относительно невакцинированных граждан и такая информация будет удалена.

В ходе обысков по адресам ведения противоправной деятельности и проживания участников схемы изъяты дубликаты печатей медучреждений и бланки, использовавшиеcя для изготовления поддельных документов, в том числе иностранные образцы; подготовленные к отправке фейковые документы; компьютеры и носители информации с перепиской с заказчиками; черновая бухгалтерия и клиентская база.

В настоящее время иностранец-организатор схемы задержан, ему сообщено о подозрении по части 3 статьи 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса. Его подельникам также готовятся подозрения.

Продолжаются следственные действия по установлению всех причастных к схеме лиц, в том числе клиентов, для привлечения их к ответственности.

Кроме того, во Львовской области СБУ разоблачила на масштабных махинациях с данными о вакцинации от Covid-19 международную группу лиц. Правоохранители установили, что один из организаторов сделки координировал действия злоумышленников, находясь на территории одной из соседних европейских стран.

По данным следствия, жители Львова и области занимались подделкой документов о вакцинации в течение четырех месяцев. Они привлекли медработников, которые вносили персональные данные клиентов в электронную систему здравоохранения eHealth.

Стоимость поддельного международного сертификата составляла 250 евро, внутреннего — 1800-2000 грн. Ежедневно дельцы производили по 10-15 подделок, "зарабатывая" более 500 тысяч грн ежемесячно.

В ходе обысков, проведенных по адресам работы и местам жительства злоумышленников, правоохранители изъяли компьютеры, с которых совершалось неправомерное вмешательство в электронную систему здравоохранения, документы о фиктивных прививках; дубликаты печатей и штампов медучреждений, имеющих разрешение на прививку и выдачу сертификатов о вакцинации.

Сейчас организатор и двое его сообщников получили подозрения по части 3 статьи 190, части 3 статьи 358 Уголовного кодекса (мошенничество и подделка документов). Проводятся следственные действия по выяснению всех обстоятельств правонарушения и установления всех причастных лиц.

В свою очередь в Дубно Ровенской области на махинациях разоблачили двух человек, не имевших никакого отношения к медицине. Они изготовляли поддельные документы, однако с использованием настоящих реквизитов лицензированных врачей и медучреждений Украины.

Клиентов искали через специально созданные группы в одной из популярных соцсетей, а готовые документы посылали заказчикам через почтовые сервисы во все регионы Украины.

Стоимость подделки колебалась от 3 до 4 тысяч грн в зависимости от срочности ее изготовления. После сверки данных заказчики переводили оговоренную сумму на банковские карты злоумышленников.

В ходе обысков обнаружены и изъяты мобильные телефоны, компьютеры и флэш-накопители с перепиской с потенциальными клиентами и их персональными данными; электронные файлы бланков международных сертификатов о вакцинации; дубликаты штампов и печатей медицинских учреждений; банковские карты, через которые производились расчеты.

В рамках уголовного производства, открытого также по части 3 статьи 358 УК, продолжаются следственные действия по выявлению всех причастных к схеме лиц.

Напомним при этом, что Нацполиция обещает декриминализацию покупки поддельных Covid-сертификатов для тех, кто не использовал их.