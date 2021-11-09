Политика 1 час назад

Нацполиция обещает декриминализацию покупки поддельных Covid-сертификатов: названы условия

Глава силового ведомства подтвердил, что такой механизм разрабатывается и скоро будет представлен обществу

Игорь Клименко. Фото: пресс-служба Нацполиции Игорь Клименко. Фото: пресс-служба Нацполиции
Игорь Клименко. Фото: пресс-служба Нацполиции

Власти Украины с участием Министерства внутренних дел разрабатывают механизм освобождения от уголовной ответственности купивших поддельный сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции и не замеченных за его использованием. Об этом рассказал на брифинге глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"Смотрите, у вас есть купленный сертификат, и вы хотите действительно сделать себе вакцину... На сегодняшний день Министерством здравоохранения, Верховной Радой, депутатским корпусом, Нацполицией, МВД разрабатываются правовые основания, каким образом вам избежать административной, а в данном случае уголовной ответственности", — сказал он.

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Клименко отметил, что очень много людей "оступились и месяц или два назад сделали такие сертификаты", и дал понять, что предлагаемый механизм будет подразумевать явку с повинной с освобождением от ответственности за информацию о происхождении подделки.

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"Если вы не воспользовались этим сертификатом сознательно, мы должны сейчас наработать тот правовой механизм, который позволит вам, с одной стороны, избежать ответственности, так как вы пришли с повинной, а с другой стороны, выявить то физическое или юридическое лицо, которое занималось изготовлением и передачей или продажей вам этого сертификата", — пояснил глава Нацполиции.

В то же время Клименко дал понять, что использование фейковых Covid-сертификатов продолжит быть уголовно наказуемым.

"На сегодняшний день разрабатываются именно правовые нормы, чтобы мы не нарушили закон и не переступили доступные границы. Потому что если человек нарушил закон на сегодняшний день, он должен за это отвечать. Это позиция Нацполиции. С другой стороны, есть понимание здравого смысла и той ситуации, в которую попали мир, Европа и Украина. Потому я думаю, что в ближайшие дни мы эти правовые нормы наработаем", — отметил он.

Напомним, что ранее под уголовную ответственность за использование поддельных сертификатов о вакцинации попала бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко и ее сестра Вера. Отметим, что в Сеть даже попало соответствующее видео общения с ними пограничника в аэропорту "Борисполь".

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