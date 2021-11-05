Отстраненные от работы из-за отсутствия прививки от Covid-19 не будут получать больничные

Фонд социального страхования разъясняет, что пособия по больничным листам не будут предоставляться работникам, отстраненным от работы из-за отказа или уклонения от обязательной профилактической прививки против коронавирусной инфекции.

Как отмечается в сообщении фонда, выплата не будет производиться за те дни временной нетрудоспособности, которые совпадают с днями отстранения от исполнения обязанностей.

"Отстранение от работы работников, для которых определена обязательность прививок против Сovid-19, однако отказавшихся от вакцинации, призвано обезопасить их коллег, посетителей, учащихся, воспитанников, студентов и других лиц от риска инфицирования и дальнейшего распространения коронавируса SARS-CoV-2. Отказ от прививок при отсутствии абсолютных противопоказаний подвергает опасности окружающих", — подчеркивается в нем.

Помощь по временной потере трудоспособности в указанном случае финансироваться не будет, поскольку, согласно законодательству об общеобязательном государственном социальном страховании, она призвана компенсировать заработок застрахованного лица, потерянный им за время лечения.

"В случае отстранения от работы с прекращением выплаты заработной платы работника, не соблюдающего требования по обязательной вакцинации против Covid-19, факт потери заработка из-за болезни или травмы в такой период отсутствует", — отмечают в Фонде соцстрахования.

Сейчас подлежат обязательной профилактической прививке работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных администраций и их структурных подразделений; учреждений высшего, последипломного, профессионального высшего, профессионально-технического, общего среднего, дошкольного и внешкольного образования независимо от формы собственности.

Напомним, что согласно постановлению Кабинета министров №1906 от 20 октября, норма, по которой руководители соответствующих органов и учреждения должны обеспечить отстранение от работы непривитых сотрудников, вступает в силу с 8 ноября.

Отметим также, что с 1 октября оформление всех больничных листов в Украине происходит исключительно с внесением данных в электронную систему здравоохранения.