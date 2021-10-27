Общество 1 час назад

В Чернигове накрыли турфирму, продававшую Covid-сертификаты без вакцинации (ФОТО, ВИДЕО)

Поскольку ложные данные содержались в электронной базе, сертификаты отображались и в приложении "Дія"

Фото: ГУ НП в Черниговской области Фото: ГУ НП в Черниговской области
Фото: ГУ НП в Черниговской области

Полицейские разоблачили в Чернигове туристическое агентство, занимавшееся незаконной продажей сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции без прохождения самой вакцинации.

Как говорится в сообщении Главного управления полиции в Черниговской области, схему организовала 52-летняя владелица турагентства.

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Фигурантка сговорилась с черниговским врачом и медсестрой, которые и вносили сведения о якобы проведенной вакцинации в Электронную систему здравоохранения. После этого медики выдавали заверенные подписями и печатями бумажные Covid-сертификаты.

Поскольку ложные данные содержались в электронной базе, приложение "Дія" также подтверждало наличие сертификата о вакцинации человека, в действительности вакцину не получившего.

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Стоимость одного поддельного сертификата составляла для заказчика 250 долларов. В среднем за день производилось до 20 фальшивых документов.

При этом отмечается, что некоторые клиенты целенаправленно обращались в эту компанию сугубо за поддельными документами, хотя никуда не собирались ехать.

"Таким образом, только за последние два месяца владелица турагентства и несколько медиков получили более 500 тысяч грн от незаконной деятельности. Деньги у клиентов они брали исключительно наличными", — указывают в полиции.

25 октября правоохранители провели одновременные обыски в рабочих кабинетах медицинских работников, в офисе турагентства и дома у всех фигурантов. По результатам следственных действий изъяты компьютеры, печати, копии документов и медицинских деклараций, банковские карты, мобильные телефоны и оформленные Covid-сертификаты.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 362 (несанкционированные действия с информацией, обрабатывающейся в компьютерах, автоматизированных системах) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что в середине октября сообщалось о задержании 23-летнего киевлянина, который также с помощью врача и медсестры наладил "бизнес" по продаже сертификатов о прививке от Covid-19 без проведения вакцинации. За такую услугу он брал близкую сумму — 250 евро.

Ранее киберполиция разоблачила черкасского врача и ее знакомую в изготовлении поддельных сертификатов о вакцинации без прохождения самой вакцинации.

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