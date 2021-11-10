Общество 30 минут назад

У полиции нет данных о причастности "Добробута" к подделке COVID-сертификата

Правоохранители заявляют, что "ковидный сертификат" с якобы печатью "Добробута" — такая же подделка, как сотни других, которыми занимается полиция

Фото: пресс-центр ГПСУ Фото: пресс-центр ГПСУ
Фото: пресс-центр ГПСУ

Полиция не имеет данных о причастности медицинского центра "Добробут" к подделке COVID-сертификата, купленного в рамках журналистского расследования телеканала Live.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы МВД Артем Шевченко в прямом эфире канала Live.

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Он признал, что "ковидный сертификат" с якобы печатью "Добробута" — такая же подделка, как сотни других, которыми занимается полиция.

В свою очередь главный инфекционист "Добробута" Станислава Рыкова отметила в прямом эфире канала Live, что медицинский центр стал первой частной клиникой в Украине, которая подключилась к государственной программе бесплатной вакцинации.

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По ее словам, прививки от коронавируса получили 6 тысяч клиентов и 3 тысячи сотрудников.

"Наша клиника всегда была и остается  территорией доверия и стабильности для пациентов. С начала пандемии мы вылечили более трех тысяч больных коронавирусом и не перестаём их лечить. Сегодня стационар "Добробут" заполнен полностью, а 20 бригад неотложной медицинской помощи загружены на 100%. Поэтому мы не просто призываем вакцинироваться, мы настаиваем на этом — это единственный  шанс  выработать коллективный иммунитет, спастись самим и спасти окружающих тебя людей", — подчеркнула  Станислава Рыкова.

Ранее сообщалось, что власти Украины с участием Министерства внутренних дел разрабатывают механизм освобождения от уголовной ответственности купивших поддельный сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции и не замеченных за его использованием. 

Напомним, что ранее под уголовную ответственность за использование поддельных сертификатов о вакцинации попала бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко и ее сестра Вера. Отметим, что в Сеть даже попало соответствующее видео общения с ними пограничника в аэропорту "Борисполь".

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