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Вмешивались в базы данных Минздрава: заблокирована схема фейковых COVID-сертификатов

Организовали схему семейные врачи одного из районных медучреждений Сумщины вместе с местным жителем

СБУ заблокировала еще одну схему фейковых COVID-сертификатов. Фото: СБУ СБУ заблокировала еще одну схему фейковых COVID-сертификатов. Фото: СБУ
СБУ заблокировала еще одну схему фейковых COVID-сертификатов. Фото: СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) в Сумской области заблокировали схему продаж фейковых сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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"Злоумышленники незаконно "проникали" в информационную систему Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), что позволяло вносить ложные сведения в мобильное приложение "Дія" по "вакцинации" жителей региона", — говорится в сообщении.

Установлено, что организовали схему семейные врачи одного из районных медучреждений Сумщины вместе с местным жителем.

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Сообщник врачей разыскивал "клиентов" через мобильное приложение и после предоплаты отдавал их данные врачам для изготовления поддельных сертификатов. В дальнейшем медработники вводили недостоверные данные о якобы проведенной вакцинации от COVID-19 в информационную систему НСЗУ.

В результате проведения соответствующих проверок установлено, что на самом деле никакие прививки не проводились, а врачи незаконно вмешивались в мобильное приложение электронного сервиса государственных услуг.

По оперативной информации СБУ, ежемесячно дельцы производили до 200 подделок. Стоимость каждой составляла около 3 тысяч гривен.

"Во время санкционированных обысков по местам работы и проживания злоумышленников правоохранители изъяли компьютерную технику, с помощью которой совершались несанкционированные действия, и "медицинские документы" о фейковых прививках", — сообщили в СБУ.

Отмечается, что продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к сделке и блокировке ранее выданных поддельных сертификатов.

Напомним, в городе Запорожье разоблачили мужчину, разработавшего фейковую версию приложения "Дія", с помощью которого пользователи создавали фальшивые COVID-сертификаты.

Отметим, что в последние недели украинские госорганы стали регулярно сообщать о пресечении деятельности различных мошенников, продающих поддельные сертификаты о вакцинации против Covid-19, а также документы о негативном результате ПЦР-теста на коронавирус.

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