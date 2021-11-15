Общество 1 час назад

В Украине за сутки более 10 тысяч человек заболели Covid-19

Число инфицированных за сутки резко снизилось

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

По состоянию на 15 ноября в Украине зафиксировано 10 тысяч 802 новых случаев заболевания Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. Среди заболевших — 764 ребенка и 132 медработника.

Всего за минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 2 тысячи 798 человек, выздоровели от Covid-19 11 тысяч 219 пациентов, зафиксированы 442 летальных случая.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело — 3 млн 228 тысяч 441 человек, излечились от этой болезни — 2 млн 642 тысяча 459 пациентов, и 77 тысяч 147 украинцев умерли от последствий Covid-19.

За последние сутки наибольшее количество случаев инфицирования зафиксировано в Днепропетровской (987), Одесской (901), Николаевской (844), Харьковской (829) и Запорожской (737) областях.

Напомним, за предыдущие сутки в Украине зарегистрировано большее число случаев заболевания Covid-19 — 14 тысяч 490.

Ранее сообщалось, что Минздрав вводит два новых вида Covid-сертификата — их можно будет сгенерировать в приложении "Дія".

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

За сутки уровень заболеваемости COVID-19 в Украине сократился почти в полтора раза
За сутки уровень заболеваемости COVID-19 в Украине сократился почти в полтора раза
В МВД предлагают проверять водителей на наркотики на месте ДТП
В МВД предлагают проверять водителей на наркотики на месте ДТП
Стоматология Люми-Дент: здесь лечат зубы по самым инновационным разработкам
Стоматология Люми-Дент: здесь лечат зубы по самым инновационным разработкам
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. AstraZeneca понесла миллиардные убытки — СМИ

  3. "Призывы не вакцинироваться вредоносны для пациентов с диабетом", — Борис Маньковский

  4. В Австралии планируют запустить первый корабль на аммиаке

  5. Фонд соцстрахования оплатил е-больничные на 1 млрд грн

Ивент
Як будувати бізнес, щоб він приносив мільйони? Про це розкажуть на Business Wisdom Summit
Як будувати бізнес, щоб він приносив мільйони? Про це розкажуть на Business Wisdom Summit
Топові бізнес-практики 26 листопада поділяться інноваційними рішеннями на головній бізнес-події сезону Business Wisdom Summit 2021
Загрузка...