За сутки уровень заболеваемости COVID-19 в Украине сократился почти в полтора раза

По состоянию на 14 ноября в Украине зафиксировано 14 тысяч 490 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших 1 тысяча 69 тысячи детей и 135 медработников.

Всего за минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 4 тысячи 881 человек, выздоровели от COVID-19 11 тысяч 146 пациентов, а также зафиксировано 403 летальных случая.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело — 3 млн 217 тысяч 639 человек, излечились от этой болезни — 2 млн 631 тысяча 240 пациентов и 76 тысяч 705 украинцев умерли от последствий COVID-19.

Кроме этого, за минувшие сутки вакцинировано против коронавирусной болезни 145 тысяч 241 человек. Одну дозу получили 65 тысяч 757 пациентов, полностью иммунизированы — 79 тысяч 484 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 12 млн 187 тысяч 561 человек, большинство из которых — 12 млн 187 тысяч 559 граждан — получили одну дозу. Полностью иммунизированы и получили две дозы — 8 млн 665 тысяч 945 украинцев (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 20 млн 853 тысячи 504 прививки.

Напомним, по состоянию на 12 ноября в Украине зафиксировано 23 572 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 622, медработников — 436). Госпитализированы 4 564 человека, а умерли от осложнений 695 пациентов.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины расширило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна. Работники, которые откажутся прививаться, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.