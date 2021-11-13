Общество 30 минут назад

COVID-19: за сутки в Украине выявили 23 572 новых случаев

В больницы 12 ноября попали 4 564 человека, а умерли — 695 пациентов

В Украине выявили 23 572 новых случаев коронавируса В Украине выявили 23 572 новых случаев коронавируса
В Украине выявили 23 572 новых случаев коронавируса

За 12 ноября в Украине зафиксировано 23 572 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 622, медработников — 436). Госпитализированы были 4 564 человека, а умерли от осложнений 695 пациентов.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Подпишитесь на канал DELO.UA

За сутки 299 854 человека были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 135 727 человек, полностью иммунизированы — 164 127 человек.

Также за минувшие сутки:
◾️ госпитализировано — 4 564 человека;
◾️ летальных исходов — 695;
◾️ выздоровели — 25 415 человек.

Читайте также:
В Украине почти вдвое выросло суточное потребление кислорода

За все время пандемии в Украине:
◾️ заболело — 3 203 149 человек;
◾️ выздоровели — 2 620 094 человека;
◾️ летальных исходов — 76 302;
◾️ проведено ПЦР-тестирование — 15 189 223.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1839), Днепропетровской (2219), Одесской (2066), Харьковской (1876) и Львовской (1243) областях.

Напомним, по состоянию на 12 ноября в Украине зафиксировано 24 058 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины расширило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна. Работники, которые откажутся прививаться, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

COVID-19: за сутки в Украине выявили 24 058 новых случаев
COVID-19: за сутки в Украине выявили 24 058 новых случаев
В Кабмине настаивают, чтобы школьники вернулись за парты
В Кабмине настаивают, чтобы школьники вернулись за парты
В Киеве усилят контроль за соблюдением карантина
В Киеве усилят контроль за соблюдением карантина
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Шубохранилище, сервизная, церковь: журналисты показали семейное имение Медведчука (ВИДЕО)

  3. "Укрзализныця" обновит и переименует ближайший к курорту "Буковель" вокзал

  4. Мощность домашних солнечных электростанций в Украине превысила 1 ГВт

  5. Новому министру обороны поставили задачу за полгода построить в Украине базу НАТО — нардеп

Ивент
Як будувати бізнес, щоб він приносив мільйони? Про це розкажуть на Business Wisdom Summit
Як будувати бізнес, щоб він приносив мільйони? Про це розкажуть на Business Wisdom Summit
Топові бізнес-практики 26 листопада поділяться інноваційними рішеннями на головній бізнес-події сезону Business Wisdom Summit 2021
Загрузка...