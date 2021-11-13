COVID-19: за сутки в Украине выявили 23 572 новых случаев

За 12 ноября в Украине зафиксировано 23 572 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 622, медработников — 436). Госпитализированы были 4 564 человека, а умерли от осложнений 695 пациентов.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За сутки 299 854 человека были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 135 727 человек, полностью иммунизированы — 164 127 человек.

Также за минувшие сутки:

◾️ госпитализировано — 4 564 человека;

◾️ летальных исходов — 695;

◾️ выздоровели — 25 415 человек.

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За все время пандемии в Украине:

◾️ заболело — 3 203 149 человек;

◾️ выздоровели — 2 620 094 человека;

◾️ летальных исходов — 76 302;

◾️ проведено ПЦР-тестирование — 15 189 223.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1839), Днепропетровской (2219), Одесской (2066), Харьковской (1876) и Львовской (1243) областях.

Напомним, по состоянию на 12 ноября в Украине зафиксировано 24 058 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины расширило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна. Работники, которые откажутся прививаться, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.