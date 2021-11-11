Общество 1 час назад

В Украине почти вдвое выросло суточное потребление кислорода

Дефицита в медицинских учреждениях пока нет

Баллоны с кислородом. Фото: gettyimages.com Баллоны с кислородом. Фото: gettyimages.com
Баллоны с кислородом. Фото: gettyimages.com

Распространение в Украине штамма коронавируса "Дельта" привело к значительному увеличению потребления кислорода в больницах. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Министерства здравоохранения.

"Сегодня один пациент с коронавирусом потребляет в 5-6 раз больше кислорода, чем было весной этого года", — утверждают в Минздраве. При этом объемы потребления продолжают расти.

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"Если 11 октября суточное количество потребленного жидкого кислорода составляло 279 тонн, то уже 7 ноября — 378 тонн в сутки. Разница — почти 100 тонн. К примеру, общее производство профильными предприятиями кислорода составляет около 400 тонн в сутки", — говорится в сообщении.

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За последние три недели в больницах почти вдвое выросло суточное потребление баллонов с кислородом.

"В то же время Министерству удалось перекрыть критическую потребность в кислороде, которая произошла из-за регламентных работ у двух крупнейших производителей. Сейчас каждое медицинское учреждение обеспечено кислородом", — утверждают в Минздраве.

Ранее сообщалось, что завершение второй фазы испытаний лекарства от коронавируса привело к росту котировок на биржах.

Напомним, в Минздраве составили список профессий, для которых вакцинация обязательная.

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