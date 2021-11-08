Биржи отреагировали на новость о лекарстве от ковида ростом котировок

В понедельник, 8 ноября, азиатские биржи отреагировали на новость о завершении второй фазы испытаний лекарства от коронавируса ростом котировок.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, индекс акций авиакомпаний Азиатско-Тихоокеанского региона вырос на 4,5%. Ценные бумаги казино в китайском Макао подорожали на 5,9%. Акции компании Samsonite International SA — одного из крупнейших в мире производителей чемоданов и сумок для путешествий — на бирже в Гонконге выросли сразу на 14%.

Новость о лекарстве от Pfizer "внушает надежду на то, что открытие экономики пройдет более гладко, особенно, если эти таблетки действительно смогут снизить нагрузку на больницы", считают аналитики IG Asia Pte. — крупнейшей в Сингапуре платформы для онлайн-торговли.

Акции производителей вакцин от ковида, в свою очередь, подешевели после сообщений о лекарстве Paxlovid. Так, например, ценные бумаги китайской CanSino Biologics Inc. потеряли 17% на торгах в Гонконге, а акции Wuxi Biologics Cayman Inc., производящей компоненты для вакцины компании AstraZeneca, подешевели на 8,6%.

Акции самой Pfizer на внебиржевых торгах в понедельник демонстрируют умеренный рост, прибавляя 0,72%. В пятницу ценные бумаги Pfizer на биржах США подорожали на 10,86%.

Напомним, компания Pfizer 5 ноября объявила о завершении второй фазы испытаний лекарства от коронавируса, получившего название Paxlovid. По данным Pfizer, эффективность терапии тяжелого течения болезни и смерти составила 89%.

Ранее Великобритания (первой в мире) утвердила для лечения от коронавируса препарат фармацевтической компании Merck. Согласно результатам исследований, проведенных компанией, препарат вдвое снижает риск смерти и госпитализации от COVID-19 среди пациентов с хроническими заболеваниями.