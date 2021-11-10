Общество 9 минут назад

Не из-за рептилоидов и чипов: почему украинцы отказываются вакцинироваться против COVID-19

Сомнения людей связаны с непоследовательностью в продвижении вакцинации, недооценкой риска от заболевания и с характером современной науки, из-за которого она становится всё менее понятной даже образованным людям

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Министерство здравоохранения, правительство и отдельные врачи активно призывают вакцинироваться от коронавирусной болезни. Вводимый в стране локдаун касается невакцинированных, что имеет своей целью подтолкнуть колеблющихся к вакцинации. Нежелание немалого количества людей вакцинироваться признаётся значимой социальной проблемой, чреватой многочисленными смертями и экономическими потерями.

Всё это не уникально для Украины — с негативным отношением к вакцинам и мерам против распространения болезни в целом сталкиваются многие правительства по всему миру. Методы, к которым они обращаются, весьма сходны. Вопрос о том, почему люди не желают вакцинироваться и активно сопротивляются вакцинации, обострился как никогда, давно перейдя из сугубо медицинской плоскости в общественную и политическую.

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Отмечу, что в вопросе доверия вакцинам лично я полагаюсь на официальную позицию ВОЗ и доказательную медицину. Как психолога, однако, меня интересует не то, достаточно ли вакцины безопасны и эффективны. Я желаю знать, по почему люди формируют те или иные убеждения в их (не)эффективности и (не)безопасности. Итак, почему же немало людей не желают вакцинироваться, часто довольно активно, идя на значительные издержки?

Полагаю, это связано с непоследовательностью в продвижении вакцинации и хаосом в контексте антиковидных мер, что становится причинами сомнения и неуверенности; недооценкой риска от заболевания и переоценкой риска от вакцинации; с восприятием государственного принуждения как тоталитарной практики; с характером современной науки, ставшей жертвой собственного бурного развития, из-за которого она становится всё менее понятной даже образованным людям. Но обо всём по порядку.

Объяснение, пользующееся немалой популярностью среди сторонников вакцин, списывает нежелание вакцинироваться на глупость и необразованность, "темноту" людей. Хотя это объяснение иногда может оказаться верным, в большинстве случаев его либо недостаточно, либо оно откровенно ложно. Можно понять причины агрессии, а апелляция к глупости, дремучести оппонентов — это именно агрессия. Задача, впрочем, состоит в беспристрастном понимании ситуации с целью её изменить.

Противники вакцин и сомневающихся не отличаются более низким уровнем образования или интеллекта. Они часто читают о вирусе и вакцинах не меньше, а то и больше других, обнаруживают нестыковки в статистических данных и задают каверзные вопросы, некоторые из которых носят вполне рациональный характер. В силу этих причин предлагаю не рассматривать глупость как серьезное объяснение большинства случаев нежелания вакцинироваться.

Проблема продвижения вакцин от коронавируса состоит в том, что в этом процессе был совершён ряд принципиальных ошибок. Информация о вирусе, способах профилактики и лечения заболевания, а также вакцинации, подаются общественности непоследовательно. Непоследовательность нередко связана с не зависящими от учёных, врачей и властей причинами. В частности, это следствие свободы слова и отсутствия цензуры.

На ранних этапах распространения инфекции официально утверждалось, что важно мыть руки и дезинфицировать поверхности. Позже выяснилось, что главное — ношение масок и избегание контактов лицом к лицу, а остальное почти не играет роли. Информация об эффективности отдельных вакцин в зависимости от штамма также подвержена постоянным изменениям. Жалобы на противоречивость в этом случае происходят из недостаточного понимания того, как работает наука, что позиция исследователей может и должна меняться под влиянием новых данных.

Непоследовательность, тем не менее, непозволительно часто исходит от медицинских чиновников и врачей. Даже готовые вакцинироваться не могут отыскать более-менее непротиворечивую информацию о том, какая вакцина подходит в их случае, с учётом их индивидуальных обстоятельств и особенностей здоровья, когда именно можно делать прививку после заболевания, с каким интервалом её делать и прочее.

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Семейные врачи нередко не могут дать ответы на такие вопросы, а источники в интернете не предоставляют однозначных ответов, часто лишь внося путаницу. Ко всему этому добавляется желание ряда государств (главным образом России и Китая) и компаний продвигать собственные вакцины, очерняя окружающие, что сказывается на общей репутации вакцинации. Ощущение хаоса и непоследовательности подрывает доверие к вакцине в частности и медицине в целом.

Тотально непоследовательны также общие антиковидные меры, непозволительно часто носящие формальный и ритуальный характер. Они не соответствуют не только эпидемиологическим соображениям, но и здравому смыслу. Скажем, заходить в кафе обязательно в маске, но сидеть в том же заведении рядом с той же очередью или кассой можно без маски. Воспитателям детских садов, учителям школ и преподавателям университетов вакцинироваться обязательно, но школьникам, студентам, родителям детей, которых в учебных заведениях намного больше — не обязательно. Меры против инфекции становятся объектом насмешек, и вполне обоснованно, а компания вакцинации становится логичной жертвой недоверчивого сарказма.

Вместе с тем, ошибкой будет считать, что неприятие вакцин от коронавируса имеет те же корни, что и нежелание делать прививку от полиомиелита, столбняка и дифтерии. Отрицатели вакцин от кори обычно отрицают и вакцины от коронавирусной болезни, но не наоборот — многие из тех, кто приветствует профилактику "старых" инфекций, не спешат колоться от новой. Во-первых, COVID-19 часто не воспринимается как страшная болезнь — в картине мира подавляющего большинства людей апокалипсиса не наступает, окружающие не умирают на улицах, жизнь идёт своим чередом, а цифры болеющих и умирающих сами по себе не оказывают эффекта.

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Во-вторых, долгосрочные эффекты вакцинации вправду могут испугать своей неизвестностью. От коронавируса, вон, сосед выздоровел, а что будет через три года после укола, никто действительно не знает и знать не может. Вакцины, созданные по технологии мРНК, добавляют масла в огонь. Ассоциация с чем-то новым и экспериментальным вызывает в уме ассоциации с жестокими экспериментами на животных и на людях, что имеет свои истоки в тоталитарном прошлом и порождаемой им подозрительности. Успеху вакцинации это, к сожалению, не способствует.

Итак, страх перед COVID-19 уже поистёрся, а болезнь стала привычной частью ландшафта. Вместе с тем, факт, что вакцинированные тоже болеют и даже умирают, хотя и существенно меньше, чем невакцинированные, закономерно приводит к мысли о том, что единственным полезным эффектом вакцин является снижение риска госпитализации. Люди склонны плохо оценивать вероятности, рациональность в этих вопросах подчинена разнообразным искажениям, главное из которых — опора на личный опыт и очевидность. Если некто вакцинированный заболел, убедить его знакомых вакцинироваться становится подчас практически неразрешимой задачей. Человек может посчитать, что небольшое снижение риска — его личное дело, и воспринять государственное принуждение как наступление на собственные свободу и достоинство.

В случае, если человек оценивает риск от болезни ненамного выше, а то и существенно ниже, чем риск от вакцинации, и полагает последнюю своим личным делом, государственные меры по стимулированию вакцинации вызывают логичное сопротивление. Утверждение своей воли, противостоящей государственным действиям, воспринимаемым как произвол, свидетельствуют о проявлении некоего "антитоталитарного рефлекса". Действия сторонников вакцинации в социальных сетях, нередко призывающих к действиям, ограничивающим социальную жизнь и возможности невакцинированных, и иногда даже упоминания советских практик — мол, в СССР не спрашивали, вакцинировали, и было хорошо, вызывают обратный эффект. Отсюда проистекает неприятие масок ("намордники"), а также сравнение вакцинированных с сельскохозяйственными животными, покорно идущими на кастрацию или заклание.

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Немаловажной причиной проблемы является сам характер современной науки. Последняя, вероятно, теряет доверие к себе со стороны общества из-за своей, как бы то ни было парадоксально, успешности. Естествознание в наши дни чрезвычайно сложно и даже, можно сказать, эзотерично. Время энтузиастов, в одиночку или небольшими группами открывающих законы природы при помощи подручных средств кануло в прошлое. Полноценное индивидуальное познание, этот идеал Просвещения, стало фактически невозможным.

Наука сосредоточена в лабораториях, где трудится множество количеством узких специалистов, до конца не понимающих, что делают их непосредственные коллеги по проекту. Что уже говорить о "непосвященных": даже при наличии университетского образования или учёной степени. Человечество всё больше возвращается во времена, когда науке и научным институтам нужно верить на слово, подобно тому, как в западноеврепейском средневековье верили церкви. Это не может не вызывать протест у людей, воспитанных на классических идеалах самостоятельного поиска истины, на представлении о самодостаточности человека и необходимости сомневаться в устоявшихся и общепринятых точках зрения.

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Конечно, можно назвать немало альтернативных причин нежелания вакцинироваться. Речь и об общем недоверии к медицинской системе и государственным институтам как таковым, что имеет под собой основания в объективной действительности и опыте людей, и анархия социальных сетей, в которых быстрее лесного пожара распространяются леденящие кровь истории и теории заговора рептилоидов вкупе с Биллом Гейтсом, а также недружественная пропаганда, и приверженность многих альтернативным, "натуральным" и оккультным объяснениям болезней и прочее. Все эти факторы, несомненно, также влияют на принятие решений вакцинироваться или нет.

Причины, лежащие в основе нежелания вакцинироваться, зрели достаточно долго. Они носят комплексный и структурный характер, в силу чего эффективно решить порождаемые ими проблемы весьма затруднительно. К сожалению, похоже, что процесс вакцинации и дальше будет сопровождаться озлоблением всех его участников, а Украина в ближайшей перспективе не сможет выйти из порочного круга смертей, локдаунов и войны всех против всех.

Источник фото: Depositphotos

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