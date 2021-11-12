Общество 20 минут назад

COVID-19: за сутки в Украине выявили 24 058 новых случаев

За минувшие сутки госпитализировано 4 318 человек, летальных случаев — 750

В Украине выявили 24 058 новых случаев COVID-19 В Украине выявили 24 058 новых случаев COVID-19
В Украине выявили 24 058 новых случаев COVID-19

По состоянию на 12 ноября в Украине выявили 24 058 новых случаев COVID-19. Среди заболевших 1616 детей и 468 медицинских работников. Умерли от осложнений 750 человек.

Об этом сообщили в Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализировано 4 318 человек, выздоровели — 21 941 человек, летальных случаев — 750.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 3 179 577 человек, выздоровело — 2 594 679 человек, летальных случаев — 75 607.

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За прошедшие сутки 279 136 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 141 347 человек, полностью иммунизированы — 137 789 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 11 986 077 человек, из них получили одну дозу — 11 986 075 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 8 422 334 человека. Всего сделано 20 408 409 прививок.

В лидеры по суточному приросту случаев инфицирования попали Днепропетровская область — 1867, Одесская область — 1816, Киев — 1802, Донецкая область — 1348, Полтавская область — 1257.

Данные по COVID-19 и вакцинации против него

Напомним, по состоянию на 11 ноября в Украине зафиксировано 24 тысячи 747 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины расширило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна. Работники, которые откажутся прививаться, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. 

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