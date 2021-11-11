Общество 60 минут назад

Коронавирус: за сутки в Украине выявили более 24,7 тысячи зараженных

По данным Минздрава, среди заболевших 1,55 тысячи детей и 462 медработника

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

По состоянию на 11 ноября в Украине зафиксировано 24 тысячи 747 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших 1,55 тысячи детей и 462 медработника.

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Всего за минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 4 тысячи 778 человек, выздоровели от COVID-19 18 тысяч 896 пациентов, а также зафиксировано 652 летальных случая.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело — 3 млн 155 тысяч 519 человек, излечились от этой болезни — 2 млн 572 тысячи 738 пациентов и 74 тысячи 857 украинцев умерли от последствий COVID-19.

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Кроме этого, за минувшие сутки вакцинировано против коронавирусной болезни 277 тысяч 97 украинцев. Одну дозу получили 147 тысяч 344 пациента, полностью иммунизированы — 129 тысяч 753 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 11 млн 844 тысячи 730 человек, большинство из которых — 11 млн 844 тысячи  728 человек — получили одну дозу. Полностью иммунизированы и получили две дозы — 8 млн 284 тысячи 545 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 20 млн 129 тысяч 273 прививки.

В Минздраве добавили, что 91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не вакцинировались и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

Напомним, по состоянию на 10 ноября в Украине зафиксировано 23 тысячи 283 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины расширило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна. Работники, которые откажутся прививаться, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. 

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