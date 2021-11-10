COVID-19: за сутки коронавирус в Украине обнаружили у 23 283 человек, 816 больных умерли

По состоянию на 10 ноября, в Украине зафиксировано 23 тысячи 283 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 1 539 детей и 529 медработников.

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За минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 5 696 человек, выздоровели от этой болезни 16 277 пациентов и зафиксировано 816 смертельных случаев.

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусной болезнью 3 130 772 человека, выздоровело от COVID-19 — 2 553 842 украинца и зарегистрировано 74 206 летальных. За это время проведено 14 999 766 ПЦР-тестов.

С начала вакцинальной кампании привито 11 697 386 человек, из них получили одну дозу — 11 697 384 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 8 154 792 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 19 852 176 прививок.

В Минздраве отмечают, что 91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины расширило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна. Работники, которые откажутся прививаться, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Напомним, по состоянию на 9 ноября в стране 18 988 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За сутки от осложнений умерли 833 пациента с COVID-19.