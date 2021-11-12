Общество 1 час назад

Будет два новых Covid-сертификата: Минздрав сделал заявление

Документы можно будет сгенерировать в приложении "Дія"

Сертификат. Фото:diia.gov.ua Сертификат. Фото:diia.gov.ua
Сертификат. Фото:diia.gov.ua

В Украине анонсировали появление новых видов Covid-сертификатов — для тех, кто переболел коронавирусом, и для вакцинированных детей. Об этом на брифинге заявила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

Сертификат для тех, кто уже переболел коронавирусом, должен появиться в ближайшее время. Эта услуга находится на завершающей стадии тестирования в приложении "Дія". Документ получат те, у кого был диагностирован Covid-19 и данные об этом медики внесли в систему. Сертификат будет действителен в течение 105 дней после выздоровления. Его можно будет получать не чаще двух раз в год.

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Covid-сертификат для детей от 12 лет, которые вакцинированы одной или двумя дозами, можно будет сгенерировать в приложении "Дія". Для этого родителям достаточно зайти в приложение и добавить свидетельство о рождении ребенка.

По словам Марии Карчевич, уже каждый пятый взрослый украинец полностью вакцинировался от коронавируса.

Напомним, в последние недели в Украине почти вдвое возросло потребление кислорода — это связано со штаммом "Дельта".

Ранее сообщалось, что в сервис электронных госуслуг "Дія" могут добавить документ о противопоказаниях к вакцинации от Covid-19.

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