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Выпущено уже более 300 000 карт для получения "ковидной тысячи"
Первые банки начали выпускать виртуальные карты для проекта “е-Поддержка” — программы выплаты денег вакцинированным украинцам. Пользователей приглашают на открытое бета-тестирование услуги.
Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.
Он подчеркнул, что на данный момент 302 310 открытых карт, из них:
- Монобанк — 255 039;
- А-банк — 25 611;
- Альфа-банк — 21 660.
Остальные банки проходят процесс подключения. Детали о проекте и статусе подключенных банков по ссылке.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Мы приглашаем всех пользователей на открытое бета-тестирование услуги. Старт тестирования — с 13 декабря. Обновляйте "Дію" в маркетах уже сейчас, записывайтесь прямо в приложении и будьте первыми, кто воспользуется услугой", — подчеркнул Михаил Федоров.
Отметим, с 19 декабря в приложении "Дія" появится новая функция — запрос на получение тысячи гривен за вакцинацию против Covid-19. Саму программу выплаты денег вакцинированным украинцам назвали "е-Поддержка".
Напомним, 9 декабря Кабмин утвердил порядок предоставления 1000 грн всем вакцинированным против коронавируса в рамках инициативы президента Владимира Зеленского "е-Поддержка". Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что для получения выплат на первом этапе нужно подать заявку в "Дії" до 29 декабря.
В Минцифры подчеркивают, что ключевым требованием для получения тысячи гривен за вакцинацию является Covid-сертификат в "Дії". Если украинцы заранее позаботятся о генерации этих документов, то программа "е-Поддержка" стартует успешно.
Сгенерировать Covid-сертификат в "Дії" можно в несколько кликов:
- открыть в приложении "Дія" меню "Услуги" или нажать на главном экране "Добавить документ";
- выбрать необходимый вид сертификата;
- поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу медицинских данных;
- нажать на кнопку "отправить".