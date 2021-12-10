Выпущено уже более 300 000 карт для получения "ковидной тысячи"

Первые банки начали выпускать виртуальные карты для проекта “е-Поддержка” — программы выплаты денег вакцинированным украинцам. Пользователей приглашают на открытое бета-тестирование услуги.

Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он подчеркнул, что на данный момент 302 310 открытых карт, из них:

Монобанк — 255 039;

А-банк — 25 611;

Альфа-банк — 21 660.

Остальные банки проходят процесс подключения. Детали о проекте и статусе подключенных банков по ссылке.

"Мы приглашаем всех пользователей на открытое бета-тестирование услуги. Старт тестирования — с 13 декабря. Обновляйте "Дію" в маркетах уже сейчас, записывайтесь прямо в приложении и будьте первыми, кто воспользуется услугой", — подчеркнул Михаил Федоров.

Отметим, с 19 декабря в приложении "Дія" появится новая функция — запрос на получение тысячи гривен за вакцинацию против Covid-19. Саму программу выплаты денег вакцинированным украинцам назвали "е-Поддержка".

Напомним, 9 декабря Кабмин утвердил порядок предоставления 1000 грн всем вакцинированным против коронавируса в рамках инициативы президента Владимира Зеленского "е-Поддержка". Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что для получения выплат на первом этапе нужно подать заявку в "Дії" до 29 декабря.

В Минцифры подчеркивают, что ключевым требованием для получения тысячи гривен за вакцинацию является Covid-сертификат в "Дії". Если украинцы заранее позаботятся о генерации этих документов, то программа "е-Поддержка" стартует успешно.

Сгенерировать Covid-сертификат в "Дії" можно в несколько кликов: