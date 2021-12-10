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Категория
Общество
Дата публикации

Выпущено уже более 300 000 карт для получения "ковидной тысячи"

Выпущено уже более 300 000 карт для получения "ковидной тысячи"
Первые банки начали выпускать виртуальные карты для проекта “е-Поддержка” - программы выплаты денег вакцинированным украинцам

Первые банки начали выпускать виртуальные карты для проекта “е-Поддержка” — программы выплаты денег вакцинированным украинцам. Пользователей приглашают на открытое бета-тестирование услуги.

Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он подчеркнул, что на данный момент 302 310 открытых карт, из них:

  • Монобанк — 255 039; 
  •  А-банк — 25 611; 
  •  Альфа-банк — 21 660.

Остальные банки проходят процесс подключения. Детали о проекте и статусе подключенных банков по ссылке.

"Мы приглашаем всех пользователей на открытое бета-тестирование услуги. Старт тестирования — с 13 декабря. Обновляйте "Дію" в маркетах уже сейчас, записывайтесь прямо в приложении и будьте первыми, кто воспользуется услугой", — подчеркнул Михаил Федоров.

Отметим, с 19 декабря в приложении "Дія" появится новая функция — запрос на получение тысячи гривен за вакцинацию против Covid-19. Саму программу выплаты денег вакцинированным украинцам назвали "е-Поддержка".

Напомним, 9 декабря Кабмин утвердил порядок предоставления 1000 грн всем вакцинированным против коронавируса в рамках инициативы президента Владимира Зеленского "е-Поддержка". Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что для получения выплат на первом этапе нужно подать заявку в "Дії" до 29 декабря.

В Минцифры подчеркивают, что ключевым требованием для получения тысячи гривен за вакцинацию является Covid-сертификат в "Дії". Если украинцы заранее позаботятся о генерации этих документов, то программа "е-Поддержка" стартует успешно.

Сгенерировать Covid-сертификат в "Дії" можно в несколько кликов:

  • открыть в приложении "Дія" меню "Услуги" или нажать на главном экране "Добавить документ"; 
  • выбрать необходимый вид сертификата; 
  • поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу медицинских данных; 
  • нажать на кнопку "отправить".